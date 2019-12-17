200 Kanser Hastasına Yardım Yapılacak

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Blisters Sisters ekibinin 228 bin 860 TL yardım topladığını belirtti.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, toplanan miktarın önemine vurgu yaparak, bu miktarla yaklaşık 200 kanser hastasına yardım yapılacağını kaydetti.

Auriana Stevens, Carole King, Lynda Street ve Susan Tilt’den oluşan Blisters Sisters ekibi Meme Kanserinde Farkındalık Ayı ile Erken Tanının öneminin vurgulamak için ekim ayında 7 günlük yürüyüş gerçekleştirmişti.

17/12/2019 13:08