200 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor türü bulundu

Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar Güney Afrika'da 200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.

National Geographic'in internet sitesindeki habere göre, bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.

13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.

"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.