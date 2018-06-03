200 milyonda 1... Mucize üçüzler

BİRLEŞİK Krallık’ın Güney Galler bölgesinde yaşayan Sian William (31) ve Aaron Palfrey (26) doğal yolla tek yumurta üçüzlerine sahip oldular.

Doğal yolla tek yumurta üçüzlerinin dünyaya gelmesi 200 milyonda bir ihtimal. Geçen yıl mayıs ayında doğan tıpatıp birbirine benzeyen kız bebeklerine Jorgie, Belle ve Olivia isimleri verildi.

Üçüzlerin anne ve babası, onları birbirinden ayırmak için de ayak tırnaklarına farklı renklerde oje sürüyor. Finans uzmanı olan anne Sian, “Bebeğim olacağı için çok heyecanlıydım, ancak tarama sırasında doktor iki kalp atışı tespit etti... Derken üçüncüsü.... Bir küçük yumurta üç mucize yarattı. Tabii ki bakımları epey çaba gerektiriyor ama her dakikasına değiyor. Bakımlarına annem de yardımcı oluyor” diyor.