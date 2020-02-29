Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısını, bir haftalığına kapattı. Koronavirüse karşı tedbir iddiasıyla kararlaştırılan uygulama bu sabah saat 06.00’da başladı. Rum Yönetimi, kapatılan sınır kapılarına barikat kurdu. Barikatlarda askerlerin beklediği de gözden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan barikat fotoğraflarına vatandaşlardan birçok eleştiri geldi. Vatandaşlar fotoğrafları, "2003 öncesini hatırlatan kötü görüntü" olarak yorumladı.

Ayrıca vatandalar tarafından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in takvimi adete geri çektiği yorumu da yapılırken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nda sınır kapılarının kapatılması konusunda sesiz kaldığı iddia edildi.

Rum tarafı, açık olan sınır kapılarında, yine saat 06.00’dan itibaren sağlık ekipleri görevlendirdi.

4 sınır kapısının kapatılmasıyla, Metehan Sınır Kapısı’nda yoğunluk artarken; Rum sağlık birimleri, kapıya takviye ekipler gönderdi.

Metehan, Ledra Palace, Pirgo, Beyarmudu ve Akyar sınır kapılarından geçişler devam ediyor.

29/02/2020 12:15