2007’den beri 6 bin 600 vatandaşlık başvurusu beklemede

Rum Yönetiminin, yabancı uyruklu zenginlere “bir gecede” vatandaşlık verdiği bir dönemde Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nin, 2007’den beridir binlerce vatandaşlık başvurusunu beklettiği başvuruların çoğunun yüzeysel incelendiği ve özlü bir sebep yokken reddedildiği bildirildi.

Politis “6 bin 600 Vatandaşlık Başvurusu Bekliyor” başlıklı haberinde yıllarca Güney Kıbrıs’ta yaşamalarına, çalışmalarına rağmen vatandaşlık başvuruları beklemede olan ya da reddedilenlerin büyük bölümünü Yunan ya da eski Sovyetler Birliği ülkelerinden kişiler olduğunu yazdı.

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden olan bu kişilerin Yunanistan’dan vatandaşlık aldıklarını, 20 yıldan fazla zamandır Güney Kıbrıs’ta yaşadıklarını, çocuklarının Güney’de doğduğunu ancak askerlik görevlerini Yunanistan’da yapmak zorunda kaldıklarını belirten gazeteye göre sporcular da Güney Kıbrıs’ta antrenman yapıyor olmalarına rağmen uluslararası müsabakalara “Kıbrıslı” olarak katılamıyorlar. Uluslararası müsabakalara katılabilmek için Yunanistan’ın bir kentindeki daha önce hiç gitmedikleri bir kulübü temsil ediyor olmaları gerekiyor.

Gazeteye göre, 2007’den bugüne kadar yapılan ve şu anda beklemede olan 6 bin 600 vatandaşlık başvurusu bulunuyor. Başvuru dosyalarının incelenmesindeki gecikmeye, incelemelerin yüzeysel dikkatsizce yapılmasına gerekçe olarak, başvuru sayısının artmasına karşılık sayısı artırılmayan daire personelinin, vatandaşlıklar dışında başka görevlere de angaje olması gösterildi.

Daha önce, bir vatandaşlık başvurusu dosyasının yürütülme prosedürünün 12 ay sürmesine rağmen bu sürenin 5-6 yıla yükseldiği kaydedilen haberde bir kadının 2017’de yaptığı başvurunun 2023’te incelenmesini, inceleme sonucunda talebinin, ilgili yasada ekonomik kriter olmamasına karşın “Güney’de yaşayabilmesi için gerekli kaynaklara sahip olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi örnek gösterildi.

Habere göre Güney’de yaşamak için gerekli ekonomik kaynaklara sahip olmadığı gerekçesiyle talebi reddedilen kadın 23 yıldır Güney Kıbrıs’ta yaşıyor. İki işte çalışan kadın Sosyal Sigortalarda kayıtlı, aylık bin 400 Euro geliri var. Kendine ait evde tek başına yaşıyor ve iki bankada 18 bin Euro’nun üzerinde mevduatı var. Avukatları aracılığıyla talebinin yeniden incelenmesini istediğinde Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nden avukatlarına gönderilen cevapta “Angelos Sikelianu’nun vatandaşlık başvurusu onaylanamaz” cevabı aldı.

Avukatları ise Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’ne mektup göndererek müvekkillerinin adının Angelos Sikelianu değil M.T. olduğunu, Angelos Sikelianu’nun M.T.’nin ikamet adresi olduğu bilgisini verdi. “Angelos Sikelianu’nun vatandaşlık başvurusunun yeniden incelenmesi hiçbir zaman talep edilmedi çünkü büyük Yunan şair 1951’de öldü ve doğal olarak 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nden hiçbir zaman vatandaşlık talep etmedi” izahında bulunulan mektupta dosyanın yeniden incelenmesi talep edildi ancak yine “herhangi yeni bir unsur ortaya çıkmadı” cevabı alındı.