2009’da evrak sahteledi ülkeye girince tutuklandı

Kamalı Haber

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen sahte evrakla çıkış meselesiyle ilgili tutuklanan Kerem Dogen sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Mayıs 2009 tarihinde Ercan Havalimanı yolcu çıkış salonunda huzurunuzda bulunan Kerem Dogen'in yasa dışı bir şekilde Ökkeş Gilgil ve Abdullah Şancı'yı İngiltere’ye götürmek maksadı ile sahte olarak tanzim edilen KKTC ve KTC kimlik kartını Bilet Bagaj işlemleri yapan Hava yolları görevlisine vermelerini sağlayıp tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, Kerem Dogen'in soyadını değiştirdiği için isminin daha sonra tespit edilip aleyhine derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının ülkeye geldiğinde tutuklanması için mesaj çekildiğini ifade etti.

Polis, zanlının 13 Mart 2025 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde soyadını beğenmediği için değiştirdiğini ifade etti. Polis, Ökkeş Gilgil ve Abdullah Şancı'nın aynı suçtan yargılandığını, hüküm giydikten sonra deport edildiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.