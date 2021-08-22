200'ü aşkın Afgan Roma'ya ulaştı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, daha önce Kabil’den Kuveyt’e taşınan Afgan vatandaşları, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait KC767 tipi bir uçakla bu sabah saatlerinde başkent Roma'nın Fiumicino Havaalanı'na ulaştı.

Söz konusu uçakta bulunan Afganların, Afganistan'da İtalyan misyonlarında çalışanlar, iş birliği yapanlar ve onların aileleri olduğu açıklandı.

“Haziran ayından bu yana 1500’den fazla Afgan tahliye edildi”

Afganların, askeri otobüslerle kendileri için özel bir yerde koronavirüs salgını dolayısıyla karantinaya alınacağı bilgisi verildi.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da İtalya'nın haziran ayından beri 8 uçakla Kabil-Kuveyt-Roma hattında kurduğu "hava köprüsüyle" şu ana kadar 1500'den fazla Afgan vatandaşını tahliye ettiği, bunların 1000 kadarının İtalya'ya getirildiği duyuruldu.

Bu habere tepkiniz:



22/08/2021 16:11