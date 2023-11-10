2011'den bu yana Güney Kıbrıs’ta 290 böbrek nakli yapıldı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Popi Kanari, 2011 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta 290 böbrek nakli gerçekleştirildiğini açıkladı.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, yapılan nakillerden 191’inin canlı donörlerden gerçekleştirildiğini ifade eden Kanari, bunların içerisinde uyumsuz kan grubundan 9 nakil ile çocuklara yapılan 8 nakil bulunduğunu kaydetti.

99 naklin ise ölümünden sonra organ bağışı yapan kişilerden alınan böbreklerle yapıldığını ifade eden Kanari, 2023 yılında ise 1 Kasım tarihine kadar 30 böbrek naklinin 14’ünün canlı donörlerden, 16’sının ise ölümünden sonra organ bağışı yapan kişilerden gerçekleştiğini sözlerine ekledi.