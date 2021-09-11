2012’den Beri Aranan Rus, Güney Kıbrıs’ta Tutuklandı

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11/09/2021

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2012’den Beri Aranan Rus, Güney Kıbrıs’ta Tutuklandı

Rusya tarafından dolandırıcılık suçları nedeniyle hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılan 59 yaşındaki Rus asıllı kişinin, geçtiğimiz gün Baf Havalimanı’nda tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, 59 yaşındaki Rus’un, 66 bin Euro (57 milyon 630 bin Rus Rublesi) değerinde dolandırıcılık olayına karıştığını yazdılar.

Habere göre 59 yaşındaki Rus, dün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkartılırken, iade edilmesi sürecinde tutuklu kalıp kalmayacağına karar verileceği Pazartesi gününe kadar, hakkında tutukluluk emri verildi.

Dolandırıcılıktan aranan Rus, Estonya’nın Tallin şehrinden kalkan uçakla Baf Havalimanı’na geldi.

11/09/2021 12:15
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TAGS: Rus, Güney Kıbrıs, tutuklu
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