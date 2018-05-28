2013 güzelini bıraktı... 2014 güzeli ile evlendi

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2014 Nijerya güzeli seçilen Iheoma Nnadi ile evlendi. Nijerya’nınm başkenti Lagos’ta gerçekleşen törene birçok sayıda davetli katıldı.

Daha önce de 2013 Nijerya güzeli Ezinne Akodo Anyaoha ile sevgili olan Emenike, bir süre sonra ayrıldıklarını açıklamıştı.

Emenike’nin 2013 Nijerya güzeli seçilen sevgilisi Ezinne Akodo Anyaoha