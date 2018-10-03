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2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı

Kuraklıktan zarar gören 181 köy ve bölgenin belirtildiği harita Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak ilan edildi.

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03/10/2018

2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı

Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi, arpa, buğday, yulaf, hasıllık ve tritikaleden oluşan tahıl, fiğ-vigo, favettadan oluşan yemlik baklagillerde kuraklık olduğunu saptadı.

Tarım Bakanlığı’nın 2017-2018 üretim yılı kuraklık haritasıyla ilgili açıklaması şöyle:

“2017-2018 üretim yılında, yağışların beklenen miktarda olmaması ve ihtiyaç duyulan zaman aralığında yağmaması sebebiyle tahıl ve yemlik baklagil alanlarındaki üretim yeterli olmamıştır.

Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi tarafından bazı köy ve/veya bölgelerde Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Hasıllık, Tritikale) ve Yemlik Baklagil (Fiğ-Vigo, Favetta) alanlarında kuraklık olduğu tespit edilmiştir.

Kuraklıktan zarar gören köy ve/veya bölgeler Kadastral Pafta Taksimatlı Harita üzerinde belirtilmiş olup toplam 181köy ve/veya bölge Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölge olarak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, ilan edilmiştir.”

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TAGS: harita, kuraklık, haber, kıbrıs
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