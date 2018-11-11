2017 Ekonomik Durum Raporu'nda dikkat çeken detaylar!

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından hazırlanan KKTC Ekonomik Durum Raporu yayınlandı, 2017 Ekonomik Durum Raporu'nun sunuş yazısında dikkat çekici uyarı ve öneriler var​

SU EKSİ HANE: Raporda su ana dağıtım ağı ve işletiminin gerektirdiği yap-işlet-devret modeli ihalenin yapılamamış olması, suyun tarımda kullanılmasına ilişkin hazırlık çalışmalarının gecikmesi ve temel kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlayacak reformlar adımlarının atılmamış olması 2017 yılının eksi hanesine yazılması gereken unsurlar olarak tanımlandı

TOPLU TAŞIMA SOHBET DÜZEYİNDE: Raporun sunuş yazısında toplu taşımacılık projelerinin sadece sohbet düzeyinde kaldığının altını çizildi. Raporda deniz ulaşımı ve taşımacılığının yok denecek bir seviyede olduğu, posta hizmetlerinin çalışmadığı, yerleşim planlamalarının yapılmadığı tespitleri de yapıldı

HABER KIBRIS ÖZEL

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından düzenli olarak hazırlanan KKTC Ekonomik Durum Raporu yayınlandı.

2017 KKTC Ekonomik Durum Raporu’nda makroekonomik gelişmeler ışığında kamu maliyesi ile turizm, eğitim, sanayi, tarım, enerji, sosyal güvenlik, sağlık ve ulaştırma sektörleri değerlendiriliyor. Raporda Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sunduğu yardımların seyri de inceleniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da raporun sunuş yazısı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi imzalı.

Büyükelçi Derya Kanbay imzalı sunuş yazısında 2009 yılından itibaren mali destek sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların belli stratejik hedefler ve planlı amaçlar gözetilerek sürdürüldüğünün altı çizilirken bu ortak çalışmanın en belirgin sonucunun son yıllarda mali disiplinde ve bütçe dengelerinde başarılı denilebilecek gelişmeler olduğu üzerinde duruluyor.

Negatif unsurlar dikkat çekiyor

Su ana dağıtım ağı ve işletiminin gerektirdiği yap-işlet-devret modeli ihalenin yapılamamış olması, suyun tarımda kullanılmasına ilişkin hazırlık çalışmalarının gecikmesi ve temel kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlayacak reformlar adımlarının atılmamış olması 2017 yılının eksi hanesine yazılması gereken unsurlar olarak tanımlanırken yükseköğrenim alanının kendi akışına terk edildiği için yönetilebilir olmaktan çıktığı uyarısında bulunuluyor.

Toplu taşımacılık sohbet düzeyinde kaldı

Sunuş yazısında aynı zamanda toplu taşımacılık projelerinin sadece sohbet düzeyinde kaldığının altını çizilirken, deniz ulaşımı ve taşımacılığının yok denecek bir seviyede olduğu, posta hizmetlerinin çalışmadığı, yerleşim planlamalarının yapılmadığı, tüm bu sebeplerden ötürü KKTC halkının otomobil edinip kullanmak mecburiyetinde kaldığı ve bundan ötürü aşırı akaryakıt tüketilen, dışa bağımlı, cari açığı ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir yaşam sürdüğü tespiti yapılıyor.

KKTC’de kullanılan taşıt araçlarının yüksek motor gücünde, çok yakıt tüketen, yedek parçaları pahalı olan marka ve modellerden seçilmesini israf ve gereksiz itibar arayışları ile izah edilebileceği değerlendirilirken, elektrik motorlu taşıt araçlarının kullanımının artırılması önerisinde bulunuluyor.

“Hafif raylı sistem akıllı strateji olur”

“Güneş enerjisi ile çalıştırılabilen hafif raylı sistemlerin şimdiden planlanıp kademeli olarak ulaşım hizmetine tahsis edilmesi geleceğe yönelik akıllı stratejilerden birini teşkil edecektir” ifadeleri ile bu konudaki öneriler paylaşılırken, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi projesi KKTC’nin geleceğinde en önemli yapı taşlarından biri olarak tanımlanıyor ve “Burada elde edilecek buluş ve inovasyonlar, KKTC’nin ulaştırma, tarım, enerji ve KOBİ projelerine hizmet edebileceği gibi gümrük sınırı olmayan bu ilmi ve düşünsel zenginliklerin tüm dünyaya da hitap etmesi sağlanabilecektir” şeklindeki tespitle de konunun öneminin altını çiziliyor.

“Rapor yararlı olabilir”

2017 KKTC Ekonomik Durum Raporu’nun bugüne kadarki ekonomik ve mali yönetimin muhasebesi yapılarak geleceğe yönelik stratejik kararlara ışık tutabileceğinin altını çizilirken raporun kamuda ve reel sektörlerdeki karar vericilere yararlı olacağı inancına da vurgu yapılıyor.