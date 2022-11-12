2017’den bu yana bin 500’den fazla çocuk cinsel şiddet kurbanı oldu

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12/11/2022

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2017’den bu yana bin 500’den fazla çocuk cinsel şiddet kurbanı oldu

Güney Kıbrıs’ta 2017’den günümüze cinsel şiddet kurbanı olan bin 500’den fazla çocuğun Çocuk Evi’ne sığındığı, sadece geçen yıl sığınan çocuk sayısının ise 481 olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un Çocuk Evi idarecisi Marios Nikolau’ya dayandırdığı habere göre, veriler, çocuğa yönelik cinsel şiddetin en çok aile çevresi ve özellikle baba olduğunu gösteriyor. Cinsel şiddete uğrayan Suriyeli çocuk sayısında da hissedilir bir artış kaydedildiğine işaret edilen haberde, cinsel şiddete uğrayan çocukların yaş ortalamasının 12 olduğu belirtildi. Kız çocukları dışında, yüzde 25 gibi yüksek bir oranda erkek çocukların cinsel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

12/11/2022 14:36
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TAGS: Güney Kıbrıs, çocuk, cinsel şiddet
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