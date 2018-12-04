2018 Ballon d'Or ödülü 33 yaşındaki Hırvat yıldız Modric'in oldu

Modric aynı zamanda bu ödülü kazanarak, on yıldan uzun süredir devam eden Leonel Messi, Cristiano Ronaldo ambargosunu da sonlandırdı.

Bu ikiliden farklı olarak ödül en son 2007 yılında, Brezilyalı yıldız Kaka'ya verilmişti.

33 yaşındaki oyuncu Madrid ile üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmış, Dünya Kupası'nda da Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez finale taşımıştı.

Kadınlarda ise Ballon d'Or ödülü Fransa'nın Lyon takımının 23 yaşındaki Norveçli forveti Ada Hegerberg kazandı.

'2017-18 yılı benim senem oldu'

Modric, Eylül ayında İngiltere'de düzenlenen FİFA Ödülleri'nde de en iyi erkek oyuncu seçilmişti.

Real Madrid'den ayrılarak yeni sezonda İtalya'nın Juventus takımına transfer olan Ronaldo, ikinci olurken, Messi'nin listede beşinci sırada yer aldı.

Bu ödülü kazanan ilk Hırvat oyuncu olan Modric, "Bu inanılmaz bir duygu. Bu oyuncuların arasında olmak büyük bir keyif. Hala Ballon d'Or kazanan özel oyunculardan biri olduğum gerçeğini sindirmeye çalışıyorum" dedi.

Ödül konuşmasında Ronaldo ve Messi'yi mükemmel oyuncular olarak tanımlayan Modric, "Kazanmış olmak bu yıl sahada özel şeyler yaptığımın göstergesi, bu nedenle 2017-18 yılı benim senem oldu" şeklinde konuştu.

Erkeklerde ilk 10 futbolcu

1. Luka Modric (Real Madrid ve Hırvatistan)

2. Cristiano Ronaldo (Juventus ve Portekiz)

3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid ve Fransa)

4. Kylian Mbappe (Paris St-Germain ve Fransa)

5. Lionel Messi (Barcelona ve Arjantin)

6. Mohamed Salah (Liverpool ve Mısır)

7. Raphael Varane (Real Madrid ve Fransa)

8. Eden Hazard (Chelsea ve Belçika)

9. Kevin de Bruyne (Manchester City ve Belçika)

10. Harry Kane (Tottenham ve İngiltere)