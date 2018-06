2018 Roma Müzik Festivalinde piyanist Rüya Taner de konser verdi

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkılarıyla "2018 Roma Müzik Festivali" etkinlikleri kapsamında Türk klasik ve caz müziği konserleri verildi.

Programın ilk bölümünde, önce bazı parçalarda perküsyon sanatçısı Dinçer Özer'in de eşlik ettiği KKTC'li piyanist Rüya Taner, "TurkishPercussiveColoursDuo" ismiyle konuklara Türk klasik müziğinden kesitler sundu.

Piyanist Taner, Ulvi Cemal Erkin'in "Zeybek", FelixMendelssohn'un "RondoCapriccioso", Nazım Hidayetoğlu'nun "Song", ClaudeDebussy'nin "Clair de Lune", Fryderyk Chopin'in "Fantasia-Improvviso", Fazıl Say'ın "Kumru", ZoltanKodaly'nin "Dances of Marosszek", Sayram Akdil’in "Piyano Parçası No. 6" isimli eserleri ile "Aman Avcı" ve "Çanakkale Türküsü"nü çaldı.

Konserin ardından dinleyenlerin yoğun ilgi ve isteği dolayısıyla Taner ve Özer, iki kez Batum Türküsü'nü de seslendirdi.

İkinci ve son bölümde ise şarkıcı Yasemin Sannino ile piyanoda Luca RuggeroJacovella, perküsyondaGiovanniLoCascio ve kontrbasta BrunoZoia, dinleyenlere "Bosphorus in Blue" isimli konseri sundu. Bu bölümde ise AndreaGuerra'nın "Birdenbire", GoranBregovic ve Sezen Aksu'nun "O Sensin", Fahir Atakoğlu'nun "Dargın Değilim", "Lal" ve "İstanbul", Sezen Aksu'nun "Ben Annemi İsterim", ArtoTunçboyacıyan'ın "Yeniliğe Doğru", Gaye Su Akyol'un "Develerle Yaşıyorum" parçaları ile Fazıl Say'ın bestesiyle Cemal Süreya'nın "Usulcana" şiiri seslendirildi.

Piyanist Rüya Taner, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roma'da ilk kez sahne aldığını ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Taner, "Türkiye'mizi layıkıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. Seyirciyi de Doğu ile Batı arasında kültürel bir yolculuğa çıkardık." dedi.

Perküsyon sanatçısı Dinçer Özer ise İtalyan seyircilerin, Türk müziği, ritim ve melodilerinden çok keyif almış göründüğünü belirterek, "Bizim müziğimizi, bizim sanatımızı evrensel boyutta bütün dünyaya götürmek ve diğer milletlerle buluşturmak gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinliğe Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, KKTC'nin Roma Temsilcisi Çimen Keskin, Türkiye'nin Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun, Roma Büyükelçilik Müsteşarı Özgür Yavuzer ile Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.