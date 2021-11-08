2018 seçiminde karma oy kullanılmasaydı hangi parti kaç oy alacaktı?

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08/11/2021

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2018 seçiminde karma oy kullanılmasaydı hangi parti kaç oy alacaktı?

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi, karma oy sisteminin 2018 Genel Seçimi'ndeki etkilerini araştırdı.

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi, yaptığı araştırma ile 2018 seçiminde karma oy kullanılmasaydı hangi partinin kaç oy alacağını araştırdı.

Söz konusu araştırma Statica tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi'nin paylaşımı:

Karma oy sistemi kalkarsa partilerin oyları nasıl etkilenir? 2018 seçiminde karma oy kullanılmasaydı hangi parti kaç oy alacaktı?

08/11/2021 11:02
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TAGS: Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi, karma oy, haber, kıbrıs
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