Halkın Partisi, Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Erenköy-Karpaz belediyeleri için belediye meclis üyesi adaylarını belirleyerek dün ilçe seçim kurullarına 92 aday için başvuru yaptı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, “%30'luk cinsiyet kotası kesirli saylarda yukarıya doğru yuvarlanarak hesaplandı, yani 2018 seçimlerindeki hesaplama yöntemi aynen takip edildi. Yani Halkın Partisi tarafından yapılan başvurularda %30 oranıyla ilgili bir hata veya sıkıntı söz konusu değildir.” ifadelerine yer verildi.

“Tüm partiler bu konuda hata yaptı benzeri yorumlar sosyal medyada dolaştığı için bu konuda kamuoyunu aydınlatmak ihtiyacı hissettik.” denilen açıklamanın devamı şöyle:

“Güzelyurt'tan belediye meclis üyesi adayı gösteren siyasi partiler geçen seçimde yani 2018'de aynı cinsiyet kotası kuralı varken en az 5 kadın aday çıkarmışlardı, oysa bu seçimde kural değişmemiş olmasına rağmen nasıl olduysa 4 kadın aday çıkardılar. Şimdi yorum yoluyla 2018 seçimlerinden daha farklı bir uygulamaya gidilirse sistemde çelişkili bir durum yaratılmış olacak. Çünkü 2018 seçimlerinde %30 cinsiyet kotası hesaplanırken kesirli sayı yukarıya doğru yorumlanmıştı ve orada bir örnek olarak duruyor. Normal şartlarda yeniden başvuru yapma imkanı verilmiyor ama bazı siyasi partilerin yaptığı bu hata nedeniyle bu imkan verilirse tüm siyasi partilere bu imkan verilmeli diye düşünüyorum.

Öte yandan yeni bir başvuru imkanı verilemezse yakında bir de belediye meclis üyelikleri için ara seçim gerekecek. Yani bir seçim daha, bir seçim yasağı ve bir propaganda dönemi daha! Olacak şey değil ama maalesef oldu...”

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29/11/2022 17:13