2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu!

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen ve bu yıl Filipinler’de gerçekleşen 2018 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) Yarışması’nda birinciliği 23 yaşındaki Vietnamlı öğrenci Phuong Khang Nguyen elde etti.

Filipinler’deki Mall of Asia'da yapılan Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi 23 yaşındaki Phuong Khang Nguyen oldu. Pazarlama bölümünde okuyan ve iyi derecede İngilizce bilen Vietnamlı güzel, ilk kez 2010 yılında yarışmayı takip etmeye başlağını ve o zamandan beri Yeryüzü Güzeli olmayı hayal ettiğini söyledi.

2018 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) Vietnam'dan Phuong Khang Nguyen oldu

Vietnam’ın güneyindeki Benche eyaletinde doğan Nguyen, yarışmadaki tanıtım videosunda, memleketinin kıyısında bulunduğu Mekong Nehri’ni ve halkını korumaya yönelik çevre projesini anlatmıştı.

Yeryüzü Güzeli, ayrıca kedileri çok seviyor. Vietnamlı güzel, yarışmanın internet sitesinde "Kediler bulunduğu çevre ve durumlara uyum sağlamayı başaran zeki hayvanlar. Çok sosyaller ve insanlar gibi etraflarında olup bitenleri gözlemliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Çevre ve doğal yaşamın korunması ve insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2001 yılından bu yana düzenlenen Yeryüzü Güzeli yarışması bu yıl Filipinler'in Manila kentinde düzenlendi.

88 ülkeden güzeller, Yeryüzü Güzeli seçilmek için yarıştı.

Dünya Güzeli ve Kainat Güzeli yarışmaları ile birlikte dünyanın en saygın ve prestijli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Earth'ün bu yılki adayları fotoğraf çekimiyle basına tanıtıldı.

Yarışmanın bu yılki teması, "plastiksiz bir dünya"...

İşte 2017'de Filipinli Karen Ibasco'nun kazandığı, Yeryüzü Güzeli tacı için bu yıl yarışacak adaylar..