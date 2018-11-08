2018 yılının sözcüğü: Tek kullanımlık

Daha çok plastik şişe ve poşetleri tanımlayan kelimenin son dört yıldır kullanımının artması dolayısıyla bu seçimin yapıldığı açıklandı.

BBC'de yer alan habere göre, sözlük karşılığı gaz lambası olan ancak psikolojide bir manipülasyon ve taciz yöntemi anlamına gelen "gaslight" da yılın seçilen diğer kelimeleri arasında.

Sözlük her yıl o yıla damga vuran sözcüklerden birini yılın sözcüğü ilan ediyor. Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın "Fake News" (Sahte Haber) sözcüğü 2017'nin sözcüğü seçilmişti.

Kaynak: CNN, BBC