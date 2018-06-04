2018’de Türkiye’den KKTC’ye 2 milyar 187 milyon TL

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasından imzalanan 2018 yılı Mali Protokolü onaylanarak yürürlüğe girdi.

2018 yılı Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sağlanan hibelerin ve kredilerin Kullanımına İlişkin protokollerin onaylandığı T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından da geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Buna göre 2018 yılında Türkiye’den KKTC’ye hibe ve krediler toplamında 2 milyar 187 milyon 186 bin TL’lik kaynak aktarılacak.

İşte rakamlar: