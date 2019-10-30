Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının verdiği "2019 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nin kazananları belli oldu.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, "Roman" dalındaki ödül, "Yara Bende" eseriyle Abdullah Ataşçı ve "Umudun Rengi" adlı eseriyle Murat Özsan'ın oldu.

Tuğrul Keskin'in, "Kavil" kitabıyla "Şiir" ödülüne layık görüldüğü etkinlikte, "Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim" kitabıyla Anıl Can Uğuz "İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nü, "Vera" kitabıyla Talha Kuru "İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nü kazandı.

Abdullah Ataşçı şiirsel bir üslupla kurguyu başarılı bir şekilde bir araya getirdiği için, Murat Özsan ise toplumsal kaygıları gözeterek insanı ele alış tarzı ve kurgudaki ustalıkları nedeniyle ödüle değer bulundu.

Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığını üstlendiği Attila İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulunda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer aldı.

Metin Celal’in başkanlığındaki Attila İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu ise A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aileyi temsilen Kerem Alışık'tan oluştu.

2019 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri töreni, 38. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 7 Kasım'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor.

30/10/2019 17:33