2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komite’de görüşülecek

Bakanlar Kurulu, 7 Milyar 705 Milyon Türk Lirası olarak öngörülen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onaylayarak, komiteye sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 bütçesini görüşmeye 13 Kasım Salı günü başlayacak.

BRT’de katıldığı “Gündem Artı” programında konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros, 13 Kasım’da başlayacakları bütçe görüşmelerini, 28 Kasım’da bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Toros, yoğunlaştırılmış bir çalışma programı öngördüklerini, 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönü ve 20 Kasım Mevlit Kandili resmi tatillerinin yanı sıra Pazartesi günleri Genel Kurul’un yasama çalışmaları nedeniyle komitenin toplanmayacağını ifade etti.

Fikri Toros, toplamda yedi ile sekiz iş gününde komitedeki bütçe çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.