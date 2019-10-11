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2019 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

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11/10/2019

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2019 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Nobel Barış Ödülü, bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.

Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl, "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali layık görüldü.

Nobel Tıp Ödülü; ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e,

Nobel Fizik Ödülü, James Peebles ile Michel Mayor ve Didier Queloz'a,

Nobel Kimya Ödülü; John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino'ya ve

Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi.

11/10/2019 21:56
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TAGS: 2019 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu, haber, kıbrıs,
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