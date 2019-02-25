Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Film Şarkısı, En İyi Film Müziği ödüllerini kazananlar belli oldu. En İyi Film ödülü, favori gösterilen Bohemian Rhapsody ya da Roma'ya değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. En İyi Kadın Oyuncu, Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmindeki performansıyla Olivia Colman seçilirken; En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bohemian Rhapsody ile Rami Malek'in oldu. Bohemian Rhapsody filmi, geceden dört ödülle ayrılırken; Roma, En İyi Yönetmen dahil üç Oscar kazandı. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar... (TAM LİSTE)

2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı.

İşte Oscar Ödüllerini kazananların tam listesi...

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