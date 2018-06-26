2019 Oscar ödüllerini verecek üyeler belirlendi

2019 Oscar ödüllerini verecek olan ABD Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin yeni üyeleri belli oldu. “Oscar Çok Beyaz” protestoları ve üyelerin beyaz, yaşlı ve erkek çoğunluğuna yönelik eleştirilerden sonra yeni üyelerde çeşitliliğin artması dikkat çekti. Game of Thrones oyuncusu Emilia Clarke, Harry Potter yazarı J.K. Rowling ile siyahi oyuncular Tiffany Haddish ve Kendrick Lamar gibi isimler bu yılın öne çıkan yeni üyeleri oldu.

“Oscar Çok Beyaz” protestolarından üç yıl sonra, Oscar ödüllerini veren ABD Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin çeşitlilik sorunu için adım atıldı.

Akademi, #WeAreTheAcademy (Biz Akademiyiz) etiketi altında 59 farklı ülkeden 928 yeni üye ile rekor kırdığını açıkladı.

Akademi’nin yeni üyeleri arasında daha fazla kadına ve daha çok renkliye yer vererek Hollywood film endüstrisinin sistemik bir meselesinde adım attığı görüldü.

Akademi’nin paylaştığı grafiklerde, yeni üyelerin yüzde 38’inin renkliler ve yüzde 49’unun da kadın olduğu görülüyor.

Yıllarca Akademi, film endüstrisinin sorununu kendi üyeleriyle somutlaştırmakla eleştiriliyordu. Üyelerinin çok yaşlı, beyaz, erkek ve yeni sesler ile ilerlemeci sanatı cesaretlendirme konusunda muhafazakar olduğu yorumları yapılıyordu.

Üyelik için başvuruda bulunmak, Akademi'de halihazırda yer alan kişilerden sponsorluk gerektiriyordu. Bu da koordine edilmeye ve statükoyu desteklemeye katkıda bulundu.

Oscar oy verme sürecinin doğası karmaşık faktörlerle dolu olsa da, bu yeni üyeler endüstrinin Hollywood'daki en prestijli ödülünü verdiği kişilerin çeşitliliği açısından önemli bir dalgalanma etkisine sahip olabilir.

Akademi’ye bu yıl katılan yeni üyeler arasından en dikkat çeken isimler şöyle: Emilia Clarke, J.K. Rowling, Timothée Chalamet, Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Tiffany Haddish, Daisy Ridley, Dave Chappelle, Ann Dowd, Amy Schumer, Sarah Silverman, Jada Pinkett Smith, Amber Tamblyn, Evan Rachel Wood, Lena Headey, André Holland, Pedro Pascal, Hannibal Buress, Rashida Jones, Mindy Kaling, Taye Diggs, Zoe Kazan, Kumail Nanjiani, Blake Lively, Olivia Munn, Gina Rodriguez ve Kendrick Lamar.

Yeni üyelerin çeşitliliğinin, Oscar adaylarını ve kazananları da etkilemesi bekleniyor. Ancak yine de bir yılda üyeler arasında artan çeşitliliğin sinema sektöründe on yıllardır varolan eşitsizliği ortadan kaldırmayacağı düşünülüyor.