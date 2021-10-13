2019 yılında ölü bulunan Vietnamlı kadınla ilgili 3 kişi tutuklandı

Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde 6 Ocak 2019 tarihinde ölü olarak bulunan Vietnam uyruklu Dam Thi Hop un öldürülmesi ile ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde yoldan yaklaşık 20 metre içeride battaniye ve siyah poşet içersine sarılı vaziyette bir kadın cesedi bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında konu cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olarak bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi HOP isimli kadın şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Dam Thi HOP’un öldürülmesi ile ilgili meselede zanlı olarak görülen S.S. (E-45), S.S. (E-17) ve S.S. (K-67) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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13/10/2021 10:54