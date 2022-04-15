202 pozitif vakaya rastlandı!

ads ads ads ads
15/04/2022

ads
ads
ads
202 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.135 olup, 202 pozitif vakaya rastlanmıştır"

108 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt,8  kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202 

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400 

Toplam Vaka Sayısı: 91.798           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518                 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3014 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 520

15/04/2022 18:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 202 pozitif vakaya rastlandı!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.