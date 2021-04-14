2020-2021 eğitim yılı ne zaman bitiyor?

Tüm okullarda yaz tatili 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacaktır.

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14/04/2021

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2020-2021 eğitim yılı ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takvimi’nin yeniden düzenlendiğini ve bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Covid 19 Pandemi koşullarına bağlı olarak ilgili sendika olan KTOEÖS ile istişarede bulunarak yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

"YAZ TATİLİ 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR"

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarımızda yaz tatili 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacaktır.

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarımızda 2021 – 2022 Öğretim Yılı 7 Eylül 2021 Salı günü başlayacaktır.

14/04/2021 12:02
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TAGS: okul, kktc, yaz tatili, haberkıbrıs,
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