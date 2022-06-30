2020-2021 Ödülleri Verildi

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30/06/2022

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2020-2021 Ödülleri Verildi

Pandemi nedeni ile yapılamayan 2020-2021 Sezonları ödül törenleri  yapılan gece ile ödüller sahiplerine teslim edildi. 2020 Sezonu Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Fikri Macila-Doğa Koyuncu , 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Doğa Koyuncu , 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Deniz Fahri-Serhan Tan , 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner-Ömer Topçu , 2021 Basel Holding Sprint Kupası Şampiyonu Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ve Ayer Argün Kupası Şampiyonu Çağkan Bozalanlar-Hüseyin Çocuk kupalarına kavuşdular. Ödül gecesinde Yaklaşık 100 sporcuya sponsorlar ve KKTOK yonetim kurulu tarafindan odulleri taktim edildi.

30/06/2022 12:10
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TAGS: spor, ödül, haber, kıbrıs
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