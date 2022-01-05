2020-2021 üretim yılı askı listeleri köylerde askıya alındı

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, 2020-2021 üretim yılı askı listelerinin, köylerde askıya alındığını duyurdu.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 üretim yılı için yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan askı listelerinin köylerde askıya alındığını kaydetti.

Kızılduman, askı listelerinin 6-12 Ocak tarihleri arasında (her iki tarih dahil), 5 iş günü askıda kalacağını duyurdu.

Askı listelerindeki komite bulgularının takip edilerek, itiraz olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerinde müracaat edip 10 TL karşılığında itiraz yapılması gerektiğini ifade eden Kızılduman, itirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabileceklerinin askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiğini kaydetti.

Kızılduman, askı listelerine itiraz edilmemesi halinde, askı listelerindeki bulguların doğru kabul edilerek işlem yapılacağını belirtti.

Askıya çıkan kaza veya bölgeler şöyle;

1) Lefkoşa Kazası

2)Mağusa Bölgesi: Avgoro, Derinya, Dörtyol, Güvercinlik, Korkuteli, Kurudere, Mağusa, Mormenekşe, Mutluyaka, Pirhan, Şehitler, Atlılar, Muratağa, Sandallar, Tuzla, Yeniboğaziçi, Aslanköy, Maraş, Aşağı Maraş, Ayluka, Aymemnon

3) İskele Bölgesi: Ağıllar, Altınova, Ardahan, Aygün, Boğaziçi, Boğaztepe, Ergazi, İskele, Kalecik, Kaplıca, Kurtuluş, Kuzucuk, Mersinlik, Ötüken, Sınırüstü, Topcuköy, Turnalar, Yarköy

4) Mehmetcik Bölgesi: Bafra, Balalan, Büyükkonuk, Çayırova, Kilitkaya, Kumyalı, Mehmetcik, Pamuklu, Sazlıköy, Tuzla, Yedikonuk, Zeybekköy

5) Yenierenköy Bölgesi: Adaçay, Avtepe, Boltaşlı, Derince, Dipkarpaz, Esenköy, Gelincik, Kaleburnu, Kuruova, Sipahi, Taşlıca, Yenierenköy, Yeşilköy, Ziyamet

6) Çamlıbel Bölgesi: Akçiçek, Akdeniz, Alemdağ, Çamlıbel, Geçitköy, Hisarköy, Karpaşa, Kayalar, Koruçam, Kozanköy, Kılıçarslan, Özhan, Sadrazamköy, Şirinevler, Tepebaşı,

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05/01/2022 18:24