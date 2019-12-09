2020 Altın Küre ödülleri için adaylar açıklandı
09/12/2019
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77. Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Ödüller 5 Ocak'ta yapılacak törenle sahiplerine verilecek.
Noah Baumbach'ın yönettiği 'Marriage Story' altı dalda, Martin Scorsese'nin yönettiği ve Robert de Niro ile Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı 'The Irishman' adlı film beş dalda aday gösterildi.
Her iki film de Netflix yapımı.
76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin galibi Green Book
Drama dalında en iyi film:
1917
The Irishman
Joker
Marriage Story
The Two Popes
Drama dalında en iyi kadın oyuncu:
Cynthia Erivo - Harriet
Scarlett Johansson - Marriage Story
Saoirse Ronan - Little Women (Küçük Kadınlar)
Charlize Theron - Bombshell (Skandal)
Renee Zellweger - Judy
Drama dalında en iyi erkek oyuncu:
Christian Bale - Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları)
Antonio Banderas - Pain and Glory (Acı ve Zafer)
Adam Driver - Marriage Story
Joaquin Phoenix - Joker
Jonathan Pryce - The Two Popes
Müzikal veya komedi dalında en iyi film:
Dolemite Is My Name
Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)
Knives Out
Once Upon a Time... In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
Rocketman
Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu:
Ana De Armas - Knives Out
Awkwafina - The Farewell (Elveda)
Cate Blanchett - Where'd You Go, Bernadette
Beanie Feldstein - Booksmart
Emma Thompson - Late Night (Gece Kuşu)
Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu:
Daniel Craig - Knives Out
Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)
Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
Taron Egerton - Rocketman
Eddie Murphy - Dolemite is My Name
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En iyi animasyon:
Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2)
How to Train Your Dragon: The Hidden World (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya)
The Lion King (Aslan Kral)
Missing Link
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Yabancı dilde en iyi film:
The Farewell (Elveda)
Les Miserables (Sefiller)
Pain and Glory (Acı ve Zafer)
Parasite (Parazit)
Portrait of a Lady on Fire (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi)
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Kathy Bates - Richard Jewell (Richard Jewell Olayı)
Annette Bening - The Report
Laura Dern - Marriage Story
Jennifer Lopez - Hustlers
Margot Robbie - Bombshell
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighbourhood (Mahallede Güzel Bir Gün)
Anthony Hopkins - The Two Popes
Al Pacino - The Irishman
Joe Pesci - The Irishman
Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
En iyi yönetmen:
Martin Scorsese - The Irishman
Quentin Tarantino - Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
Bong Joon Ho - Parasite (Parazit)
Sam Mendes - 1917
Todd Phillips - Joker
En iyi senaryo:
Noah Baumbach - Marriage Story
Bong Joon Ho, Han Jin Won - Parasite (Parazit)
Anthony McCarten - The Two Popes
Quentin Tarantino - Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
Steven Zaillian - The Irishman
Telif hakkıGETTY IMAGES
Image captionHustlers filminin bir sahnesinde Jennifer Lopez
En iyi film müziği:
Motherless Brooklyn - Daniel Pemberton
Little Women - Alexandre Desplat
Joker - Hildur Gudnadottir
1917 - Thomas Newman
Marriage Story - Randy Newman
En iyi orijinal film şarkısı:
Beautiful Ghosts - Cats
I'm Gonna Love Me Again - Rocketman
Into the Unknown - Frozen 2
Spirit - The Lion King
Stand Up - Harriet
Drama dalında en iyi dizi:
Big Little Lies
The Crown
Killing Eve
The Morning Show
Succession
En iyi kadın dizi oyuncusu (drama):
Jennifer Aniston - The Morning Show
Olivia Colman - The Crown
Jodie Comer - Killing Eve
Nicole Kidman - Big Little Lies
Reese Witherspoon - The Morning Show
En iyi erkek dizi oyuncusu (drama):
Brian Cox - Succession
Kit Harington - Game of Thrones
Rami Malek - Mr Robot
Tobias Menzies - The Crown
Billy Porter - Pose
Müzik veya komedi dalında en iyi dizi:
Barry
Fleabag
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs Maisel
The Politician
En iyi kadın dizi oyuncusu (müzik veya komedi)
Christina Applegate - Dead to Me
Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel
Kirsten Dunst - On Becoming a God in Central Florida
Natasha Lyonne - Russian Doll
Phoebe Waller-Bridge - Fleabag
En iyi erkek dizi oyuncusu (müzik veya komedi)
Michael Douglas - The Kominsky Method
Bill Hader - Barry
Ben Platt - The Politician
Paul Rudd - Living With Yourself
Ramy Youssef - Ramy
En iyi mini dizi veya TV filmi
Catch-22
Chernobyl
Fosse/Verdon
The Loudest Voice
Unbelievable
En iyi kadın oyuncu (mini dizi veya TV filmi)
Michelle Williams - Fosse/Verdon
Helen Mirren - Catherine the Great
Merritt Wever - Unbelievable
Kaitlyn Dever - Unbelievable
Joey King - The Act
En iyi erkek oyuncu (mini dizi veya TV filmi)
Chris Abbott - Catch-22
Sacha Baron Cohen - The Spy
Russell Crowe - The Loudest Voice
Jared Harris - Chernobyl
Sam Rockwell - Fosse/Verdon
En iyi yardımcı kadın oyuncu (dizi, mini dizi veya TV filmi)
Meryl Streep - Big Little Lies
Helena Bonham Carter - The Crown
Emily Watson - Chernobyl
Patricia Arquette - The Act
Toni Collette - Unbelievable
En iyi yardımcı erkek oyuncu (dizi, mini dizi veya TV filmi)
lan Arkin - The Kominsky Method
Kieran Culkin - Succession
Andrew Scott - Fleabag
Stellan Skarsgård - Chernobyl
Henry Winkler - Barry