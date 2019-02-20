2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İbre Tatar ve Özersay’dan yana

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması bugün kamuoyuna açıklandı. Açıklanan kamuoyu araştırmasında 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik de bir soru araştırmaya katılanlara yöneltildi.

“İsmi sayılan siyasiler sizce Cumhurbaşkanlığı görevini ne derece layıkıyla yürütebilir” şeklindeki soruya 10 üzerinden not puan veren vatandaşlar, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı Cumhurbaşkanlığına daha yakın görüyor.

600 kişilik örneklem grubu ile yapılan araştırmada sonuçlar Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının yüksek ihtimal olduğunu ve ikinci turda yarışacak isimlerin Ersin Tatar ve Kudret Özersay olacağını gösteriyor.

Tufan Erhürman, Mustafa Akıncı ve Sibel Siber ise araştırmaya göre yüzde 50’nin altında bir destek buluyor. Ersin Tatar’a katılımcıların yüzde 52.4’ü oy verebileceğini ifade ederken Kudret Özersay’a ise yüzde 50.7, Tufan Erhürman’a yüzde 48.7, Mustafa Akıncı’ya 40.8 ve Sibel Siber’e ise 32.4’ü oy verebileceğini belirtti. Bu rakamlara göre iki turlu bir seçimde Tatar ve Özersay ismi kazanmaya en yakın aday olarak öne çıkarken Sibel Siber’in aktif siyasette olmamasına rağmen isminin öne çıkması diğer isimler arasında öne çıkması dikkat çekti.