2020 FIFA dünya sıralaması belli oldu

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladı.

Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı.

Yılın en büyük çıkışını geçen sene aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 52. sıradan 40'ıncılığa yükselen Macaristan gerçekleştirdi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Belçika 1780 puan

2 - Fransa 1755 puan

3 - Brezilya 1743 puan

4 - İngiltere 1670 puan

5 - Portekiz 1662 puan

6 - İspanya 1645 puan

7 - Arjantin 1642 puan

8 - Uruguay 1639 puan

9 - Meksika 1632 puan

10 - İtalya 1625 puan

Bu habere tepkiniz:



10/12/2020 17:47