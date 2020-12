2020 yılına Covid-19 pandemisi damgasını vurdu. Tüm dünyada olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de salgından olumsuz etkilendi.

Ülkelerin ekonomilerini ve sağlık sistemlerinde derin yaralar açan Covid 19 salgınından KKTC ekonomisinin lokomotif sektörleri turizm, eğitim, inşaat, emlak durma noktasına; bir çok işyeri kapanma noktasına geldi.

2020 yılının ilk yarısında Covid 19 salgını kadar toplumu derinden etkileyen iki olay ise; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Tepebaşı’nda çıkan yangın oldu.

Şubat ayı sonunda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hayatını kaybetti. 17 Mayıs’ta Tepebaşı’nda çıkan yangın Kalkanlı’ya kadar uzandı. Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan yangın helikopterlerinin müdahale ettiği yangında, Kalkanlı Yaşam evi tahliye edildi, “Anıt Zeytin” ağaçları da dahil olmak üzere, 7 bin 500 dönüm yandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının neden olduğu hasar giderilmeden Mart ayında ülkeye gelen bir Alman turist sayesinde başlayan Covid 19 salgınıyla birlikte ülke sağlık sistemi zora girdi.

2020 yılında, yaklaşık 80 milyon kişinin enfekte olduğu, yaklaşık 1.8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Covid-19 salgınından, KKTC’de bugüne kadar 6 kişi öldü, 1532 kişi enfekte oldu.

KKTC’de Aralık ayının son haftasında covid 19 vakalarında görülen artış paniğe neden oldu. Vaka görülen işyerleri ve okullar kapanırken, tedbirler arttırıldı.

29 Aralık itibarıyla, KKTC’de pandemi merkezinde 53, pandemi otellerinde 163 ve yoğun bakım servisinde 1 olmak üzere tedavisi devam eden 217 hasta bulunuyor.

KKTC’de Mart ayında başlayan salgında, bulaşın engellenmesi amacıyla hükümet kademeli olarak bir dizi tedbir aldı.

KKTC’de Covid 19’dan ilk ölüm, 28 Mart’ta meydana gelirken, Bakanlar Kurulu 31 Mart’ta tam sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

KKTC’de alınan tedbirler ve kapanmayla vakalar bir süreliğine durdu. 11 Mayıs’ta, 83 yaşındaki son Covid-19 hastası Zekai Gece’nin alkışlar eşliğinde taburcu edilmesinin ardından, KKTC’de bir süre vaka görülmedi. Ancak hayatın normale dönmesiyle yılın ikinci yarısından itibaren Covid-19 vakaları yeniden artmaya başladı.

Covit 19 salgını nedeniyle 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri de ertelendi. Mustafa Akıncı’nın görev süresi uzatılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim’de yapılmasına karar verildi.

Yılın ilk yarısında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük 95 yaşında hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2020’nin ikinci yarısında ise Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Kapalı Maraş’ın açılması öne çıktı. Ekim ayında yapılan seçimde, ikinci tur sonucunda KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildi.

Kapalı Maraş 46 yıl sonra kısmi olarak halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği Kapalı Maraş’ta çevre temizliği yapıldı, yollar ve çevre yeniden düzenlendi. Kapalı Maraş’a vatandaşların yanı sıra Rumlar da büyük ilgi gösterdi.

KKTC’de yılın ikinci yarısına damgasını vuran bir diğer olay ise, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ülkede yaşanan hükümet krizi oldu. 6 Ekim tarihinde hükümetin küçük ortağı Halkın Partisi (HP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile sürdürdüğü koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurdu. Bunun üzerine ülkede yaklaşık 2 ay hükümet krizi yaşandı.

Ülkede yeni hükümet, 9 Aralık tarihinde Ersan Saner başkanlığında, UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyonu ile kuruldu. Yeni hükümet, Meclis’ten 19 Aralık’ta güvenoyu alarak, icraatlarına başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2 yıl aranın ardından KKTC’yi ziyaret etti. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Erdoğan, Pandemi Hastanesi’nin açılışını yaptı, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

TRAFİK KAZASI, CİNAYET, İNTİHAR, İŞ KAZASI VE KAÇAK GİRİŞLER

2020’de bugüne kadar trafik kazalarında 26 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 23 ölümlü trafik kazası meydana geldi ve polis kayıtlarına geçen toplam kaza sayısı 2 bin 700’ü geçti. Kazalardaki yaralı sayısı da 730’un üzerinde oldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün Aralık ayı ortasına kadarki kayıtlarına göre, KKTC’de, biri erkek, biri kadın olmak üzere 2 kişi, 2020’de cinayete kurban gitti. İş kazlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. 6 kişi intihar ederken; 2 kişi de intihar teşebbüsünde bulundu.

Polisin narkotik suçlarıyla ilgili kayıtlarında ise, 234 suçla ilgili 424 zanlının tutuklanması da yer aldı. Polis yıl içerisinde, başta 24 kiloya yakın hint keneviri, 1.6 kilo sentetik cannabinoid, 1.378 kilo eroin olmak üzere çok miktarda uyuşturucu, uyuşturucu içeren hap ve bitki ele geçirdi.

Kaçak yollardan KKTC’ye girişler, 2020’de de devam etti. Aralık ayının 10’u kadar ülkeye kaçak giriş yapan 539 Suriyeli ve 1 Bangladeşli tespit edildi.

OCAK

Ocak ayında 2019’un enflasyon oranı yüzde 11.66, Aralık ayı enflasyonu da 1.33 olarak açıklandı. KKTC’de 10 yıllık eğitim politika ve stratejilerinin belirlenmesi için yapılan Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Plan Çalıştayı’nın raporu yayımlandı. Trafik kazalarına dikkat çekmek ve KKTC genelinde yol güvenliğinin artırılmamasına tepki göstermek amacıyla Lefkoşa Gazimğausa anayolunun Turunçlu kavşağında eylem düzenledi.

6 Ocak’ta Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020’nin ilk toplantısını yaptı. Su taşkını nedeniyle Taşpınar -Güzelyurt Anayolu ulaşıma kapatıldı. Güzelyurt-Lefke anayolunun Yeşilyurt köyü içerisinde, su taşkını nedeniyle yolun bazı bölümleri su altında kaldı.

Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı. Bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda aşılama yapıldı.

Üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ayrıca bölgedeki hayvanların ve damızlıkların satışını durdurdu ve bölgeye giriş çıkışlara ilaçlı halılar koydu.

Aşırı yağışlardan dolayı Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girerek, Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanından kanalı patlattı.

KANLI DERE TAŞTI

Aşırı yağışlar nedeniyle Kanlı Dere’nin Güney Kıbrıs’taki bölümü taştı. Yağışlı hava nedeniyle, Lefke bölgesindeki su taşkınlarının ardından, akşam saatlerinde de Mesarya bölgesinde taşkınlar ve yol kapanmaları görüldü.

İskele’de etkili olan sağanak yağıştan ötürü Ardahan- Kantara yolunda toprak kayması meydana geldi.

YAĞIŞLAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL

Aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Güzelyurt’ta kerpiç ev arabaların üzerine yıkıldı. Lefkoşa Surlariçi’nde kullanılmayan bir bina çöktü.

10 Ocak’ta Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su taşıyan boru koptu.

Kuzey Kıbrıs’ın lokomotif sektörü turizmde, yurt içi ve dışından paydaşların katılımıyla 2020-2030 Stratejik Planı’nın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Turizm Şurası, Girne’de yapıldı.

Gazimağusa'da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanına ateş açıldı.

GAZİMAĞUSA- İSKELE - YENİBOĞAZİÇİ EMİRNAMESİNİN 6 AY DAHA UZATILMASI KARARI ALINDI

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek Lefkoşa’da eylem yapan çok sayıda kişi, “Yollarda ölmek, sevdiklerimizi kaybetmek istemiyoruz” diyerek, Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki Ruso Anıtı civarında eylem düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası Yönetim Kurulu 17 Ocak tarihinde, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.

Ocak ayı içinde dönemin UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar “Yeni bir dönem, yeni bir vizyon” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Bildirgesi açıklandı. Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da adaylığını açıkladı.

20 Ocak’ta Kıbrıs’taki ikinci kalp nakli gerçekleşti. KKTC’de böbrek naklindeki sayı 45’e ulaştı.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin bağışçı olmasıyla, 16 Ocak’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 57 yaşındaki bir hastaya kalp nakli yapıldı. Aynı gün hastanede yaşları 59 ve 65 olan iki hastaya böbrek nakli yapıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde 1974 yılına ait 44 mezarın en erken bir zamanda açılmasını ve kimlik tespitlerinin yapılmasını, ayrıca bütün şehitliklerin yeniden sorgulanmasını talep etti.

KKTC’nin Londra ve New York temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve müzakere heyeti üyeliği görevlerinde bulunan emekli büyükelçi Reşat Çağlar hayatını kaybetti.

Lefke’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu D.Ö (E-40)’nün kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3 ton ağırlığında kuzu eti tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Korona virüsüyle ilgili önlemler kapsamında Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kurdu.

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” diyerek sosyal medya üzerinde örgütlenen vatandaşlar, Lefkoşa’da düzenledikleri ikinci eylemde yolları, zamları ve hükümeti protesto etti.

Sağlık Bakanlığı’nda, korona virüsüne karşı alınabilecek önlemler konusunda Bakan Pilli başkanlığında toplantı yapıldı.

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Buldukmen Transport Ltd. arasında Şiddete Karşı Yan Yana Projesi (Güven Projesi – Trust and Secure Project) çerçevesinde yeni bir kadın sığınma evi yapımı için sözleşme imzalandı.

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde çıkan yangında, 17 yaşındaki Alperen Başarır dumandan etkilendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli sektörlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve alt yapı sıkıntılarının aşılması projelerine yönelik 170 milyon Türk Liralık destek sağlaması ile ilgili kararnameyi imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

ŞUBAT

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili önlemler çerçevesinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina merkezi kurulduğunu açıkladı.

Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine son verilen eski CAS şirketinin çalışanları, Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı.

KKTC İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılı Ocak ayı Enflasyon oranı (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1.70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.96 arttı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı.

KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı.

Bakanlar Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçesi’nde yüzde 10 tasarruf kararı aldı.

Ercan Havalimanı'nda kurulan Termal Kameranın ardından, Girne ve Gazimağusa Limanlarında da Termal Kamera kuruldu.

Kıbrıs, yılın en soğuk gününü yaşadı. Başkent Lefkoşa’da gündüz sıcaklığı 8 derece ölçüldü.

Dönemin Başbakanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkı verilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

Yenierenköy'de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş ve çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirledi.

Yeniboğaziçi'nde bir kişi meçhul bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu sağ ayak bileğinden yaralandı.

Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, YKP, BKP, KTÖS, KTOEÖS, Basın-Sen, DEV-İŞ ve Hayata Dokun Hareketi; “milliyetçi provokasyon” olarak nitelendirdiği Kapalı Maraş’taki yuvarlak masa toplantısını Gazimağusa’da düzenlediği eylemle protesto etti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkent Lefkoşa’ya Türkiye tarafından 500 yatak kapasiteli bir hastane yapılacağını açıkladı.

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirerek, asgari ücretin brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın Sosyal Konut Projeleri, “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla basına tanıtıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanlığı önünde “Hukuksuzluğa, Haksızlığa ve Adaletsizliğe Dur De” sloganı ile eylem yaptı.

Kasım 2019’da aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölüm nedeninin açıklanmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Mart tarihinde uygulamaya konacak yeni otomasyon sistemi ile çalışma izinlerinin pasaport üzerine işlenmeyeceğini ve çalışma izin merkezine pasaport bırakmak ve beklemek gerekmeyeceğini duyurdu.

LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NDEKİ YANGINDA 3 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

“Ülkenin en büyük devlet hastanesi” sıfatını taşıyan, başkent Lefkoşa’da 1978’den beri hizmet veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın, geride büyük iz bıraktı. Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde başlayan yangın sonucu toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı düzenlenen sivil törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.

MART

Tekke Bahçesi Şehitliği’nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Selim Mustafa Mavili’nin bulunduğu mezarda 6 kişiye daha ulaşıldı. Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları başladı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, toplumsal boyutta kişisel gelişime destek projesi başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin “Koronavirüs önlemi” gerekçesiyle 4 kara sınır kapısını kapamasına yönelik kararı Lokmacı Sınır Kapısı’nda protesto edildi. Eylemcilerin yanı sıra olayı görüntülemek isteyen bazı gazeteciler de biber gazından etkilendi.

Girne'de A.Ç. (E-41) , henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı Elif Lort'u (K-45) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı, Lort 9 Mart’ta hayatını kaybetti.

Bakanlar Kurulu, korona virüse karşı ülkede tüm sınır kapılarında sağlık personeli sayısını iki katına çıkarma ve bir kriz masası oluşturulmasına karar verdi.

KKTC’DE İLK KORONA VAKASI

10 Mart’ta KKTC’de ilk korona vakası saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, turist kafilesinin bulunduğu Gazimağusa’daki otelin karantinaya alındığını açıkladı.

Koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak tüm okullar 15 Mart’a kadar tatil edildi.

Gençlik Dairesi Müdürlüğü, daireye bağlı Lapta ve Kantara Gençlik Kampları ile Gençlik Merkezleri, alınan Bakanlar Kurulu kararlarına paralel olarak kapatıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile YÖDAK ortak basın açıklaması yaptı. Koronoavirüs tedbirleri çerçevesinde, 15 Mart’a kadar yükseköğretimde de eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi.

KKTC’de de koronavirüs vakası görülmesinin ardından son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, bir dizi tedbir aldı.

Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi koordinasyonuyla Ercan Havalimanı terminalinde koronavirüse (Covid-19) karşı ilaçlama yaptı. İlaçlama terminalin tüm bölümlerinde gerçekleşti.

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü koronavirüse yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, 16 Mart’a kadar açık görüşlerin durdurulduğunu açıkladı. Sivil Savunma Teşkilatı’ndan alınan destekle tüm cezaevi ilaçlanarak dezenfekte edildi ve tüm bölümlere dezenfekte ilacı dağıtıldı.

Cezaevine yapılacak girişlerde (ziyaretçi ve personel dahil) ateş kontrolü yapılmak üzere ateş ölçer cihaz konuşlandırıldı. Görevde olan gardiyanlara maske ve eldiven zorunluluğu getirildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, tüm müze ve ören yerlerini 1 Nisan tarihine kadar ziyarete kapattı.

BAKANLAR KURULU CUMHURBAŞKANI AKINCI BAŞKANLIĞINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Bakanlar Kurulu, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplandı.

Bakanlar Kurulu, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında tüm okulların 22 Mart tarihine kadar kapalı kalması kararı alırken, 3 Nisan’a kadar tüm okullardaki sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler de askıya alındı.

Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart’a kadar kapatıldı. Sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantıları 22 Mart’a kadar iptal edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yüksek Risk” grubuna dahil edilen Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya vatandaşları ile bu ülkelerden gelen diğer kişilerin ülkeye girişleri tarihe kadar yasaklandı, bu ülkelere, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avuturya, Katar, Bahreyn’in de eklendi.

13 Mart’ta KKTC’de koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi. Gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki iki kişide ve İngiltere’den ülkeye gelen KKTC vatandaşı bir kişide daha virüs saptandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsü tedbirleri çerçevesinde Lefkoşa Kabristanlığındaki defin işlemlerini saat 10:00’da başlatma kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı MEB TV ve BRT iş birliğinde televizyon ve web sitesi üzerinden uzaktan eğitimin 16 Mart Pazartesi sabahından itibaren başlayacağını duyurdu.

SÜRÜŞ EHLİYETİ SINAVLARI DURDURULDU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla, sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart’a kadar durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anayasa’nın (124.) maddesi uyarınca, elinde bulunan yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti.

Din İşleri Başkanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Nisan’a kadar toplu ibadetlerin yapılmayacağını bildirdi.

Taksiler hariç kamu araçlarıyla yapılan tüm toplu taşıma faaliyetleri, Bakanlar Kurulu kararıyla 27 Mart'a kadar durduruldu.

Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için kararlar üretti. Sağlık sorunları olanlar için güneye geçiş ve yurt dışına çıkışta esneklik. Marketlere tedarik için tır şoförleri ve havayolu şirketlerinin çalışabilmesi için özel düzenlemeler yapıldı. Belediyeler minimum personelle hizmet verecek. Oto araç kurtarma ve özel güvenlik hizmeti veren firmalarla su üreticileri ve dağıtıcıları hizmet vermeye devam edebilecek. İşletmelere ödemelerde bazı kolaylıklar sağlanacak, vadeler uzatılacak. Devletin temel hizmetleri yerine getirmesi için, ihtiyaç duyacağı kamu görevlilerini göreve çağırma kararı saklı tutuldu, yetki ilgili bakana verildi.

KKTC’de son yapılan 4 tetkikten biri daha pozitif çıktı. Ülkedeki toplam koronavirüs vakası 6’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye gelecek her kişinin KKTC’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 14 gün süreyle kendilerini evlerinde izolasyon altında tutmalarının yasal bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

MECLİS GENEL KURUL TOPLANTILARI YAPILMAYACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle gerçekleştireceği toplantıların yapılmayacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu koronavirüsle ilgili ek tedbirler açıkladı. İngiltere dahil 71 ülkeden gelen, KKTC vatandaşları haricinde, oturma, çalışma ve öğrenim izni olanlar dahil kimse ülkeye giremeyecek. İngiltere’deki KKTC vatandaşlarına, İngiltere’den ayrılmamaları ve KKTC’ye gelmemeleri çağrısı yapıldı. Yasak yok.

CEZAEVİ ÖNÜNDE OLAY ÇIKARAN 10 MAHKUM YAKINI TUTUKLANDI

Merkezi cezaevinin hijyen olmadığı ve içerdeki mahkumların sağlıklarının risk altında olduğunu gerekçe gösteren bir grup mahkum yakını Merkezi Cezaevi önünde toplandı. Cezaevi önünde olay çıkaran 10 mahkum yakını tutuklandı.

Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı otellerde gözlem altında tutulan kişileri ziyaret eden bir grupla ilgili polisin işlem başlattığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi için ilk olarak Cumhurbaşkanı ve Bağımsız aday Mustafa Akıncı ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, KORONAVİRÜSLE İLGİLİ DANIŞMA KURULU OLUŞTURDU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs ile mücadeleye katkı koymak üzere bilimsel destek sağlayarak görüş ve öneriler geliştirmek amacı ile danışma kurulu oluşturdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 3 kişiye yapılan koronavirüs testlerinden birinin daha pozitif çıktığını açıkladı.

Son vakayla birlikte KKTC’deki toplam vaka sayısı 7’ye yükseldi.

SEÇİM ERTELENDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimi 6 ay süreyle ertelendi. Cumhurbaşkanlığındaki konu hakkında gerçekleştirilen toplantıda, Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için hukuken çalışma yapması için yetki verilmesi kararı çıktı.

KKTC'de 13 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vakaların tümü Alman vatandaşı.

Bakanlar Kurulu, 72 ülkeden gelecek KKTC vatandaşlarının devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulmasını kararlaştırdı.

18 Mart’ta, Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’tan gelecekler de dahil olmak üzere, vatandaş ya da yabancı herkesin KKTC’ye girişinin ardından 14 gün süreyle merkezi karantinaya alınması kararı aldı.

Pile’de yaşayanlar dahil, Güney Kıbrıs’a geçip dönenler de evde değil merkezi karantinada tutulacak. Süpermarket, kasap ve eczane girişlerine dezenfektan, tezgahtar ve kasadaki görevlilere maske ile eldiven zorunluluğu getirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün koronavirüs mücadelesi için kullanılmasına karar verdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı. Meclisin gündeminde, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi" yer aldı.

KKTC’YE GİRİŞLER DURDURULDU

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, vatandaşlar haricinde kimsenin KKTC’ye giremeyeceğini açıkladı. Uygulama, 19 Mart saat 14.00’te başladı.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 11 Ekim’de, ikinci tur olursa onun da 18 Ekim’de gerçekleşmesine oy birliği ile karar verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşının tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle bugüne dek İngiltere’den ayrılamayan, çoğu öğrenci Kıbrıslı Türkleri taşıyan uçak ülkeye geldi. Charter seferle Ercan’a gelen 168 kişi, Riverside ve Palm Beach otellerine yerleştirildi.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

KKTC'de koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 gün geçerli olacak.

KKTC’de 3 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Ülkedeki vaka sayısı 38'e yükseldi.

Covid-19 salgını nedeniyle KKTC’de karantina altında tutulan Alman vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Avrupalıların ülkelerine dönüşleri sabah saatlerinde başladı.

Sabah saat 06.00’da 3’ü çocuk 104 Alman vatandaşını taşıyan uçak Almanya’nın Dresden şehrine inmek üzere Ercan Havaalanı’ndan ayrıldı. Gün içerisinde 684 Alman ve İsveç vatandaşı yolcu taşındı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası kesileceğini açıkladı.

Hükümetin korona virüse karşı aldığı ekonomik tedbirler açıklandı. Bu kapsamda, virüsle mücadele için diğer bütçe ödeneklerinden 30 Milyon TL kaynak sağlandı. 3 aylık bir süre için 5 bin TL üzeri maaşlarda %25 kesinti yapılmasına karar verildi. Bankalardan temin edilecek kaynakla 100 milyon TL’lik fon oluşturulacak. Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına aylık 1.500 TL destek sağlanacak. Mart- Haziran döneminde oluşacak hayat pahalılığının, eşel mobil sistemi çerçevesinde maaşlara konsolidasyonu durdurulacak. Ek mesai giderleri, ek ödenekler ve katkılar 1 Nisanda yürürlüğe girecek bir Yasa Gücünde Kararname ile yeniden düzenledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, devletin mali gelirlerinde yüzde 50 gerileme olduğunu belirterek, hükümetin reel sektöre katkıda bulunmak için toplam 750 milyon TL’lik fon oluşturduğunu söyledi.

KARPAZ’DA 15 KÖYDE KORONA SALGINI NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Karpaz’da, 15 köyde, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği bir hafta süreli yasak nedeniyle vatandaşlar sağlıkla ilgili çok acil durumlarda ancak İskele Kaymakamlığı’ndan izin alarak sokağa çıkabilecek.

Yasak, “Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy”de uygulandı.

KKTC’DE COVİD-19’DAN İLK ÖLÜM

28 Mart’ta, KKTC’de COVİD-19 ‘den ilk ölüm. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda (KOAH) Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Hiper Tansiyon rahatsızlığı da bulunan 67 yaşındaki, Alman Turist Bruno Gaffiend Jabusch’ın (E) yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Covid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre, Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında Lefkoşa hastanesi Pandemi Hastanesine dönüştürüldü.

Bakanlar Kurulu, kamuda idari izinlerin 10 Nisan'a kadar uzatılması kararı aldı. Okullar ve işyerleri de kapalı olacak. Okullar ve temel ihtiyaçların karşılanması için hizmet üreten işletmeler haricindeki işyerleri de kapalı.

26 Nisan tarihine kadar kredi kartıyla yapılacak akaryakıt, gıda ve sağlık harcamalarının ödenememesi durumunda borç faizsiz olarak 1 ay ötelenecek. Buna ek olarak ülkedeki bankalardan alınan tüm kredi kartlarının limitleri gelir belgesi aranmaksızın %25 artırılacak.

BAKANLAR KURULU TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ALDI

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı 31 Mart gecesinden başlamak üzere 21.00-06.00 arasında tam sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Bakanlar Kurulu 31 Mart’tan itibaren tüm marketlerin saat 20.00'de kapatılması kararı da üretti.

Kalkınma Bankası, yaşanan krizde zorda kalan işletmelerin yeni sürece adapte olmaları konusunda bir paket açıkladı. İlk etapta 50 milyon TL kaynak, işletmelerin hizmetine sunulacak.

Sigortalıların Şubat Ayı Prim Ödeme Süresi 15 Nisan 2020’ye uzatıldı.

Kararnameyle daha önce takasa ibrazı yapılmış olsun veya olmasın, karşılığı olmayan tüm çeklerle, 30 Haziran 2020 tarihine kadar keşide edilecek tüm çeklerin ilk ibrazda karşılıksız çıkması halinde başlaması öngörülen 15 günlük bekleme süresi 90 güne çıkarıldı.

NİSAN

KKTC’DE KORONAVİRÜSTEN İKİNCİ ÖLÜM

1 Nisan’da, koronavirüs salgınında KKTC’de bir kişi daha hayatını kaybetti ve toplam kayıp sayısı ikiye yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, iştirakçilerine online hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkede daha önce koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve 14 günlük karantina süreleri sona eren 28 Alman turistin 02.00 saatlerinde ülkelerine uğurlandığını açıkladı.

Merkezi Cezaevi’nden Şubat 2018’de firar eden kişi, Beyarmudu Kapısı'ndan KKTC’ye geçtiği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Karpaz bölgesindeki 15 köyde sokağa çıkma yasağı, bir hafta daha uzatıldı.

Bakanlar Kurulu, ilçeler arası seyahatlere, elzem hizmetlerde çalışanlar ve görevli özel sektör çalışanları hariç, kısıtlama getirdi. Lefkoşa fuar alanındaki depo binaları, Corona Virüsü Merkezi ilan edildi.

İLÇELER ARASI SEYAHAT YASAĞI UYGULAMAYA GİRDİ

Bakanlar Kurulu’nun ilçeler arası seyahat yasağı kararı uygulamaya girdi. Karara göre 5 gün süreyle ilçeler arası giriş ve çıkış olmayacak.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda COVID 19 tedavisi süren 74 yaşındaki Ümit Tilki (E) hayatını kaybetti.

Çalışma hayatına dair her türlü soru, bilgi ve şikayet için ALO 102 İhbar Hattı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp Hizmet Hattı devreye girdi.

SON CHARTER SEFERLE 163 KKTC VATANDAŞI DAHA ÜLKEYE GETİRİLDİ

9 Nisan’da Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’deki KKTC vatandaşlarını ülkeye getirme çalışmaları çerçevesinde 163 kişiyi taşıyan son uçak da ülkeye geldi.

Bakanlar Kurulu, koronavirüs önlemlerini uzattı. Okullar ve elzem olmayan işyerleri ay sonuna kadar kapalı kalmaya devam edecek. Özel sektördeki kapalı iş yerleri bir hafta daha kapalı kalacak. Karpaz'da tam sokağa çıkma yasağı uygulanan köyler 15'ten 3'e indi. Yenierenköy, sipahi ve Dipkarpaz'da yasak devam edecek.

Bir hafta süreyle Güney Kıbrıs’tan gelecek olan diplomat ve BM askerleri ile diğer uluslararası örgüt personelinin KKTC’ye girişine izin vermeme kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı, yeni pandemi hastanesi için ilk adımın atıldığını; hastanenin avam projesinin hazırlandığını ve binanın 45 günde bitirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Covid-19 teşhisi ile hastanede yoğun bakımda tedavi gören, Alsancak Bölgesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya hayatını kaybetti.

Bakanlar Kurulu yeni kararlar aldı. Motorlu araç ruhsat harçlarını zamanında internet üzerinden ödeyen araç sahiplerine yüzde on indirim yaptı. 567 Türk vatandaşı, üç özel uçak seferiyle KKTC'den Türkiye'ye dönecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaklaşık bir aylık aranın ardından “koronavirüs” gündemiyle toplandı. Bakanlar Kurulu, maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı video mesajla kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümünde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı okundu.

Kalkınma Bankası, bankanın işletmelere yönelik kredi paketlerinde kefil kriterleri ile ilgili ekstra esneklik sağlayabilecek bir düzenleme yaptı.

KKTC Merkez Bankası, Türk lirası mevduat hesapları ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk lirası reeskont, iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.

Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,50’den yüzde 5,00’e, Türk lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,25’den yüzde 1,00’e indirildi.

MAYIS

Dönemin Başbakanı Ersin Tatar ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kaydeden Türkiye'de sakin bir kişinin gönderdiği videoyu paylaşan iki kişi özel hayatın gizliliğini ihlalden tutuklandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 23 Mart’ta uygulanmaya başlanan 'kısmi' sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Bakanlar Kurulu kararıyla şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırıldı. Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Benzin, motorin ve eurodisel'de 0.40 kuruş indirim yapıldı.

Erdal Onurhan’ın istifasıyla boşalan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Selim Gökbörü atandı.

GAZİMAĞUSA’DA EV YANGINI… 76 YAŞINDA ZEHRA MOLDİNG HAYATINI KAYBETTİ

76 yaşında Zehra Molding, bu sabah Gazimağusa’daki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Çiçekçiler, Bakanlar Kurulu kararıyla, Anneler Günü'nde adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebilecek ancak dükkana müşteri kabul edip satış yapamayacak.

Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde 14 Mart’tan beri kapalı olan ülke genelindeki restoranlar, kafeler, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yapan yerler, büfeler ve sandviççiler, paket servis ve yerinde teslim hizmetine başladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devle Hastanesi’nde tedavi gören son covid 19 hastası 83 yaşındaki Zekai Gece alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Gazimağusa'da limanda açıkta demirli bulunan Anakin isimli yük gemisinde bulunan Mısır uyruklu 23 yaşındaki Ahmed Mohamed Hassan Youssef ve Suriye uyruklu 26 yaşındaki Hosin Alothman gemi güvertesinde su ile temizlik yaptıkları sırada gemide bulunan kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

TEPEBAŞI KÖYÜNDE YANGIN… KALKANLI YAŞAM EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Tepebaşı köyünde çıkan yangın Kalkanlı’ya kadar uzandı. Kalkanlı Yaşam Evi, yangın nedeniyle tahliye edildi. Yangına Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan yangın söndürme helikopterleri müdahale etti.

Tepebaşı köyünde ormanlık alanda başlayan ve Kalkanlı'ya kadar uzanan yangında Anıt Zeytin ağaçları da dahil olmak üzere, 7 bin 500 dönümün yandığı tahmin ediliyor.

KKTC İLE TC ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

KKTC ve Türkiye arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı. 2 milyar 288 milyon 976 bin TL’lik hibe ve kredi içeren anlaşma, Covid-19 salgınının KKTC ekonomisinde açtığı yaraları sarmayı amaçlıyor.

KKTC’DE COVİD-19 TEDBİRLERİ KADEMELİ OLARAK KALDIRILDI

KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Spor salonları açıldı.

29 Mayıs, koronavirüs salgını nedeniyle kılınmayan cuma namazları uzun bir aranın ardından ilk kez kılındı.

HAZİRAN

1 Haziran’da, KKTC’de, geniş açılım başladı. Kreşler, oteller, sinema ve kütüphaneler açıldı. Gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Cumhuriyet Meclisi önünde hak ve taleplerini dile getirmek için eylem yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 2019-2020 akademik yılının tamamlanmasına karar vererek, pandemi dönemine yönelik Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nde bir takım değişiklikler yaptı.

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, 95 yaşında, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

TURİZMCİLER BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE

Turizm sektörü de taleplerini dile getirmek için eylem düzenledi.

Bakanlar Kurulu, toplu taşımacılığın devletin imkanları ölçüsünde desteklenmesinde fikir birliğine vardı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) hazırladığı “2019-2020 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu”na göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekabet edebilirlikte 141 ülke arasında 107. sırada yer aldı.

SÜHEYLA KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürlüğü, 12 Haziran’da Ercan Havaalanına gelen özel uçak yolcularına Protokol Dairesi tarafından VIP salonunun açılmadığını, kullandırılmadığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, özel uçak ve özel izinle ülkeye gelen teknik heyetin yasal zeminde, yasal çerçevede ülkeye geldiklerini söyledi.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AHMET SOYALAN ATANDI… KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNE VETO

Polis Genel Müdürlüğü görevine 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere Ahmet Soyalan atandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın bugün sunduğu kabine değişikliğini veto etti. Ardından UBP-HP hükümetinde kabine değişikliği yapıldı. Ünal Üstel yerine Turizm ve Çevre Bakanı olarak UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren getirildi.

5 SINIR KAPISI SABAH İTİBARIYLA GEÇİŞLERE AÇILDI

Bakanlar Kurulu’nun KKTC'ye girişi erkene almasıyla sabah saatlerinde Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapıları geçişlere açıldı.

Bakanlar Kurulu, İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi’ni onayladı. Paket 1 milyar 144 milyon TL tutarında oldu.

Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Hemşireler ve Ebeler Birliği, pandemi hastanesi bulunmadan, sağlıktaki eksiklikler giderilmeden ülkeye girişlere izin verilmesinin halk sağlığını riske atma anlamına geldiği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Gönyeli Yenikent’te 24 Haziran akşamı, 83 yaşındaki Veysi Akdeniz, evinde ölü bulundu. Zanlı olarak görülen Türkmenistan uyruklu 40 yaşındaki Azat Nurmamedov’un (E-40) polis tarafından arandığı duyuruldu.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları revize edildi.

Bilişim suçu işleyenler artık KKTC’de hapis ve para cezası alacak.

Süleyman Manavoğlu Polis Genel Müdürlüğü görevini, Ahmet Soyalan’a törenle devretti.

TEMMUZ

KKTC’DE YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ KONUŞLANDIRILDI

Yaz aylarında meydana gelen yangınlar sonrası Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopteri, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki Orman Dairesi’ne ait arazide helikopter pistinde konuşlandırıldı.

Dönemin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz; ülke için tarihi günlerden birinin daha yaşandığını belirterek, Türkiye’den tedbir amaçlı gelen yangın söndürme helikopterinin moral ve güç verdiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu, olası büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde Türkiye tarafından uygun görülen bir helikopterin, Temmuz ayından itibaren KKTC’de konuşlanması ve helikopter ile gelecek tüm teknik ekibin gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesi yönünde karar almıştı.

Helikopterin konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ile Ercan Havalimanı’ndan yakıt temini sağlanarak, tüm giderler Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

İMAR PLANI HÜKÜMET GERGİNLİĞİ VE EYLEMLERE SEBEP OLDU

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’ndaki anlaşmazlık, hükümet gerginliği ve İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin eylem yapmasına sebep oldu.

Dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, İmar Planı konusunu değerlendirerek, “Halkın Partisi’nin ‘hazırlanan İmar Planı’nın noktasına virgülüne dokundurmayız’ demesi halinde Ulusal Birlik Partisi plana ‘evet’ demeyecek. Böylesi bir durumda ortaya bir hükümet krizinin çıkması muhtemel” demişti.

Başbakanlık da, İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen ve Resmi Gazete’nin 462 sayılı nüshasında yayınlanan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili Emirnameyi Başsavcılıkla yapılan görüşmede ortaya konulanlar ve İyi İdare Yasası gereği iptal etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Gazimağusa- İskele -Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin süresinin uzatılması ve imar planının geçen sürede yürürlüğe girmemesi gerekçesiyle eylem yaptı.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers da, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’na yönelik bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarının sadece İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi’ndeki şehir plancıları, mimar ve mühendislerce değil, bu bölgelerdeki belediyelerinin teknik personellerinden oluşan “Ortak Teknik Plan Ekibi” tarafından yürütüldüğüne vurgu yaptı.

AĞUSTOS

ÖZGÜRGÜN İSTİFA DİLEKÇESİ GÖNDERDİ

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na istifa dilekçesi gönderdi. Bu talep Meclis Genel Kurulu’nda okundu.

Dönemin Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifasını kabul etmeyeceklerini; Meclis’te ret oyu kullanacaklarını” açıkladı.

EYLÜL

OKULLAR 7 AY ARANIN ARDINDAN AÇILDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda yüz yüze eğitim, 7 ay sonra Eylül ayında başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını öğrenci ve öğretmenlere açtı. Bu doğrultuda İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte yüz yüze eğitimlerine başladı.

COVİD-19 HASTALARI TÜRKİYE’YE SEVKEDİLDİ

Ülkedeki bazı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastaları tedavi için Türkiye'ye götürüldü. Türkiye’den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Covid-19 hastalarını alarak, Ankara’ya Esenboğa Havalimanı’na geri döndü. Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

“AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI” YAPILDI

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül tarihleri arasında “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” yapıldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edildi.

Her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edildi.

EKİM

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR

Salgın nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İkinci turda Mustafa Akıncı’yla yarışan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlenen törenlerle görevini devraldı. Meclis’teki ant içme ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki devir teslim törenlerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Tatar’ın görevini devralmasının ardından resmi binalarda, bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıtkabir’i ziyaret etti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Tatar'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Tatar'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tatar, KKTC'nin açıkça reddetmesine rağmen, “Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ile etkin garantörlük hakkını sıfırlama hedefinin vazgeçilmez bir anlaşma koşulu” olarak masaya getirildiğini belirterek, “Türkiye'nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır.” mesajını verdi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de katılacağı bir konferans toplanması önerisinin de son derece gerçekçi ve yapıcı olduğunun altını çizen Tatar, "Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız." diye konuştu.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajları da geldi. Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Tatar'ı telefonda arayarak tebrik etti. Tatar’ı ayrıca İngiltere, ABD, AB yetkilileri de arayarak tebrik etti.

BM GENEL SEKRETERİ KUTLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıs Türk Toplumu liderliğine” seçilmesi dolayısı ile bir kutlama mesajı gönderdi.

Antonio Guterres, “uygun bir zamanda, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ve garantör ülkelerle BM’nin katılacağı 5’li toplantıyı da Cumhurbaşkanı ile ele almak istediğini” kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mektupla, “Kıbrıs Türk lideri olarak görev yaptığı süre boyunca kapsamlı çözüm için sürdürdüğü yapıcı iş birliği, açık yüreklilik ve samimiyeti için” teşekkür etti.

HÜKÜMET KRİZİ...

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, UBP-HP hükümetinin küçük ortağı HP, “Kapalı Maraş açılımı konusunda bilgilendirilmediği” gerekçesiyle 6 Ekim’de hükümetten çekilme kararı aldı.

Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon ortağı olarak Halkın Partisi’nin seçimlerden önce hükümetten çekilme kararı almasına rağmen Başbakan olduğu dönemde Ersin Tatar’ın istifa etmemesi noktasında, ardından da Başbakanlığı sona ermeden önce vekalet vermememe noktasında önemli hatalar yaptığını savundu.

Özersay, Tatar’ın “hataları” nedeniyle de devlet geleneğinin yok sayıldığını, ülkede devlette bir boşluk oluşmasına neden olunduğunu söyledi ve “Bakanlar Kurulu artık yoktur” dedi.

Halkın Partisi koalisyon hükümetinden çekilme kararına gerekçe olarak dönemin Başbakan’ı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Maraş konusunda yaptığı açıklama konusunda, “önceden sorduğu halde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a bilgi vermemesi” gösterildi.

KAPALI MARAŞ AÇILDI

Kapalı Maraş 46 yıl sonra kısmi olarak 8 Ekim tarihinde halkın ziyaretine açıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önümüzdeki süreçte kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koydukları kararlılığa uygun adımlar atılmaya devam edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş’ın 46 yıldır kapalı tutulmasının gereğinden fazla iyi niyet göstergesi olduğunu belirterek, “Böyle ekonomik değerin çocukların geleceğinden çalınması, ne hakka, ne hakkaniyete, ne hukuka, ne de uluslararası hukuka uygun değildir. İnşallah güzel olacak. Burada çocukların geleceğini görüyoruz” dedi.

ASRIN PROJESİ

KKTC’nin su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen “Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi” kapsamında, 2015 yılından bu yana Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan alınan 236 milyon 457 bin metreküp su, dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle Girne'deki Geçitköy Barajı'na aktarıldı.

Arıza yaşanan ve tamiratı tamamlanan “KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattan gelen su Geçitköy barajına akmaya başladı.

Hattın deniz geçiş sisteminde 8 Ocak’ta meydana gelen arızanın giderilmesiyle 6 Ekim’de baraja tekrar su verilmeye başlandı.

Askıda boru sisteminde meydana gelen teknik arıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve yüklenici firmanın 325 kişilik ekibinin çalışmasıyla onarıldı.

KASIM

CUMHURBAŞKANI TATAR, ANASTASİADİS İLE GAYRI RESMİ TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçilmesinin ardından Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ilk görüşmesini, 3 Kasım’da gayrı resmi toplantıda bir araya gelerek yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiades görüşmesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgâhında yer aldı.

ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki yıl sonra 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda KKTC’yi ziyaret etti. Erdoğan’a KKTC ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Akar’ın da içinde bulunduğu 8 bakan eşlik etti.

Erdoğan, KKTC ziyareti kapsamında Maraş’ı da ziyaret ederek, Tatar ile birlikte incelemelerde bulundu.

PANDEMİ HASTANESİ AÇILDI

KKTC’de alınan önlemler sonucu, dünyanın bir çok ülkesinde artış gösteren Covid-19 vakaları kontrol altında tutuldu ve yerel bulaş asgari düzeyde seyretti. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Pandemi Hastanesi açıldı. Hastanenin açılışını Erdoğan ile Tatar yaptı.

Dışişleri Bakanı Özersay, KKTC Londra Temsilciliği’nden aldığı bilgiye göre, Covid-19 salgınının başladığından bu yana virüs nedeniyle Birleşik Krallık'ta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının ellerindeki resmi kayıtlara göre 97 olduğunu kaydetti.

UBP OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TAMAMLANAMADI

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ve UBP Genel Başkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından boşalan UBP Genel Başkanlığı için seçime gidildi.

UBP Olağanüstü Genel Kurulu, Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’nun ikinci tura kalmasının ardından seçimden çekildikleri için genel başkan seçilemeden tamamlandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı için UBP Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Dursun Oğuz, Ünal üstel, Hasan Taçoy ile Nazım Çavuşoğlu yarıştı.

Olağanüstü genel kurulun tamamlanamamasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i hükümeti kurmakla görevlendirdi ancak hükümet kurma denemeleri başarısız olan Saner 15 günün ardından hükümeti kurma görevini iade etti.

Tatar, bunun üzerine görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi. Ülke hükümet kurma çalışmalarının uzamasından dolayı yaklaşık 2 ay hükümet krizi yaşandı.

ARALIK

HP’DEN 3 MİLLETVEKİLİ PARTİLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Hükümet kurma çalışmaları sürerken 7 Aralık’ta Halkın Partisi (HP) milletvekilleri Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Üç milletvekili, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini, Meclis’te nisaba destek vereceklerini söyleyerek, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilişkili olmadığını belirtti.

Milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç basın toplantısı öncesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a partilerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini sundu.

HÜKÜMET KURULDU

Ülkede yeni hükümet, 9 Aralık tarihinde Ersan Saner Başbakanlığında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyonu ile kuruldu.

UBP GENEL BAŞKANI SANER SEÇİLDİ

UBP'nin 12. Olağanüstü Kurultayı gerçekleştirildi.. Kurultayda tek aday olan Başbakan ve UBP Genel Başkan Vekili Saner, UBP Genel Başkanı oldu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner, yaptığı konuşmada, şahsına gösterilen güven ve verilen destek için teşekkür etti.

Saner, "Biz çok ama çok büyük bir aileyiz. Sevdamız birdir, yolumuz ulvidir, hedefimiz aynıdır, bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlığında olanlarız, Türk milletinin kopmaz bir parçası olmaktan gurur duyanlarız. Bizler, Türkiye'yi Anavatan bilen, Türkiye'nin bizler için öneminin bilincinde olan, Türkiye ile kardeşçe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerimizi geliştirmeyi görev sayanlarız." dedi.

Saner'in Başbakanı olduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti Cumhuriyet Meclisi'nden güvenoyu aldı.

SANER ANKARA’YA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Hükümetin güvenoyu almasının ardından Başbakan Ersan Saner, ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yaptı. Başbakan Yardımcısı Arıklı ve Turizm Bakanı Ataoğlu’nun aşlık ettiği Saner, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüştü.

Aralık ayının son haftasında artan Covid 19 vakaları nedeniyle Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldı.

Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasası kurallarının 6 aylığına uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname uyarınca "Covid-19 Genel Salgın Hastalık" kapsamında Covid-19 PCP tanı kiti ve setlerinin alımı konusunda Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kıldı.

1974’TE KATLİAM ÇUKURUNA GÖMÜLEN 14 ÇOCUK ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLDİ

Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974’te şehit edilen ve yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan 14 şehit çocuk, askeri törenle defnedildi.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanları, maaş, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle tam gün greve gitti. Grev varılan uzlaşı sonrası kaldırıldı.

Öte yandan 2021’e sayılı günler kala Eğlence Sektörü İnisiyatifi de, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin pandemi nedeniyle aldığı kararlarla mağdur oldukları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni yıl öncesi özel sektör ve yerel iş gücünün desteklenmesi için 100 milyon TL’lik kaynağın aktarıldığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu yılın son toplantısını yaptı. İlk ve ortaöğretimde eğitime devam kararı çıktı. Motorlu kara taşıtlarda uygulanan kdv indiriminin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına, kredi kartları asgari ödeme oranlarının Ocak-Mart 2021 dönemi için yüzde 1 olarak devam etmesine karar verildi. Yılın son Bakanlar Kurulu toplantısında TÜK’e kredi desteği verilmesi kararı da alındı.

