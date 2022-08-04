2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal aylar sonra görüntülendi

ÜNLÜ oyuncu Özgü Namal, nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral’ın 2020 yılındaki zamansız ölümüyle sarsılmıştı.

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04/08/2022

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2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal aylar sonra görüntülendi

Özgü Namal'ın eşi, henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Acı olayın ardından Namal’ın 2015 yılından bu yana çocukları Nefes ve Elem Su ile yaşadığı Muğla Köyceğiz’deki çiftlik evlerine de adım atmadığı ve evi kiraya verdiği öğrenilmişti.

Özgü Namal, çocukları Nefes ve Elem Su ile Bodrum tatiline çıktı.

Ünlü oyuncu uzun zaman sonra dün Ortakent’teki bir sahilde görüntülendi.

Tek başına bir restoranda da oturan Özgü Namal’ın moralsiz hali çevredekilerin dikkatinden kaçmadı.

04/08/2022 13:27
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TAGS: Özgü Namal
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