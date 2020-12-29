2020 Yılının Son Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

İkili ilişkilerde iletişim konularında yanlış anlaşılmalara açık olacağız. Bu problemin, önemsenmesi gerekenin dinlemeyi bilmek olduğunu anlamanıza vesile olacaktır. Dinlemeden yargılamak ilişkinizdeki dengeyi bozmanıza vesile olacaktır. Alışık olmadığınız durumlarla karşı karşıya kalabilir ve ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Örneğin sürekli çalışan biriyseniz, misafir ağırlamak durumunda kalabilirsiniz. Bu durum evde vakit geçirmenize vesile olacaktır. Ancak misafir ağırlamanın ve hatta masa donatmanın nasıl olduğunu unuttuğunuzu, ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizi fark etmenize vesile olacaktır.

Aile ile vakit geçirmek ve onlarla sohbete tutulmanın değerini fark edebilirsiniz. Sadece işinize odaklandığınızı ve ailenize, yuvanıza vakit ayırmadığınızı gözlemleyebilirsiniz. İdarenin sizde olması iradeniz dışında gelişen olaylara karşı çözüm üretememenize vesile olabilir. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlara vakıf olmakta zorlanabilirsiniz.



Kendinize sınırlar çizerek yaratıcı gücünüzü ön plana çıkartmakta zorlanabilirsiniz. Hobileriniz, aşk hayatınızla ilgili kısıtlılıklar ve ikilemler yaşayabilirsiniz. Seçim yapmakta ve karar vermekte zorlanabilirsiniz.

İlgi odağı olmak isteyebilir ve ilgi göremediğinizde de olayları dramatize edebilirsiniz. İlgi beklediğinizi açık ve net bir şekilde dile getirmeyi deneyimlemelisiniz.



Yatırım yapmakla ilgili tereddütler yaşayabilirsiniz. Risk almanın dengeleri bozabileceğini düşünebilirsiniz.



Değer yargılarınızla ilgili aşırı ve aykırılıklar sergilediğinizi fark edebilirsiniz. Bu aşırılıklar neticesinde inancınızı sarsan duygu durumları yaşayabilirsiniz. Öz kişiliğiniz yerine farklı bir kimliğe büründüğünüzü fark etmenize vesile olan gezegen hareketleri ilişkilerinizde sonlanmalara neden olabilir.

Koç Burcu Yükselen Koçlar

Bu hafta çok fazla işi bir arada yapmak isteyebilirsiniz. Hepsini bir arada yapmaya çalışırsanız zorlanabilirsiniz. İş hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Bu size iş yükü olarak geri dönebilir. Kendinize zaman ayırmak için sistemli çalışma yöntemini deneyimlemelisiniz. İkili ilişkilerde iletişim konularında yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Dinlemeyi bilmek, problemlerin çözümlenmesini sağlayabilir. Dinlemeden yargılamak ilişkinizdeki dengeyi bozmanıza vesile olabilir.

Boğa Burcu Yükselen Boğalar

Bu hafta maddi konularda karar almak durumunda kalabilirsiniz. Duygusal davranmadan akılcı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Bu tutum, sizin çabalarınızın olumlu sonuçlar vermesine ve başarılı olmanıza vesile olabilir. Yeni iş teklifleri, ödüller ya da statü yükselmeleri gibi olumlu sürprizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Etkilenebileceğiniz sürpriz bir hediye gelebilir. Duygusal yeni başlangıçlar ortaya çıkabilir. Aile bireyleri ile ilişkilerinizin tazelenebileceği daha özel bir iletişime sahip olabilirsiniz.

İkizler Burcu Yükselen İkizler

Beklenmeyen parasal birikim ve büyük bir kazanç ortaya çıkabilir. Aileden gelen destekle ekonomik anlamda kendinize güvenebilirsiniz. Özellikle aile içerisinde üzerinizde söz hakkı olan büyükleriniz tarafından desteklenmek sizi mutlu edebilir. Maddi konularda al-ver dengesine dikkat etmeniz, rahat bir hafta geçirmenize vesile olabilir. İlişkilerde yeni başlangıçlar veya tekrar bir araya gelmek gibi mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevinçli ve eğlenceli geçebilecek bir hafta sizi bekliyor.

Yengeç Burcu Yükselen Yengeçler

Bu hafta özellikle iş hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Gelecek ile alakalı umut verici sözleşmeler imzalanabilir. Maddi konularda bereketli kazançlar elde edebilirsiniz. Ekonomik anlamda kendinize güveniniz artıyor, kaygı ve endişelerden kurtulmanıza olanak tanıyabilir. Duygusal hayatınızda güven sorunu yaşayabilir ve bu durum sizi yalnızlaştırabilir. Aile ile vakit geçirmek ve onlarla sohbete tutulmanın değerini fark edebilirsiniz. Sadece işinize odaklandığınızı ve ailenize, yuvanıza vakit ayırmadığınızı gözlemleyebilirsiniz.

Aslan Burcu Yükselen Aslanlar

Hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni heyecanlar ortaya çıkabilir. Özellikle güven veren birisinin hayatınızda var olması sizi mutlu kılabilir. İkili ilişkilerinizde zaman zaman gerginlikler, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sıkıntılar söz konusu olabilir. Kayıplar yaşamamak için anlayışlı yaklaşımlar problemleri çözmenize olanak tanıyabilir. Maddi konularda verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz.

Başak Burcu Yükselen Başaklar

Hayatınızda yaşadığınız sorunlar üzerine düşünmek isteyebilirsiniz. Sorunların temeline inmek için uygun bir hafta deneyimleyebilirsiniz. Sorunlarınıza soğukkanlı bir şekilde yönelmeniz çözüme olanak tanıyabilir. İkili ilişkilerinizde kendinizi başkalarının yerine koyarak hareket ederseniz daha samimi, daha içten bir iletişimin ortaya çıkmasına vesile olabilirsiniz. Maddi dünyanızın ivme kazanması için yeni projeler ve girişimler sizin iş konularında başarı elde etmenize olanak tanıyabilir. Cesaret göstermelisiniz!

Terazi Burcu Yükselen Teraziler

İsteksizlik, planlarınızın engellenmesi, inançlarınıza ters düşen durumlarla karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilir. İş yaşamınızda iyi niyetinizin denenebileceği, kendinizi ispatlama gereği duyabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Maddi hırslarınızı ve güç isteğinizi kontrol altına alabilirseniz eğer hayatınızda iyileşmeler ve olumlu gelişmeler yaşanabilir. İkili ilişkilerde ilgi odağı olmak isteyebilir ve ilgi göremediğinizde de olayları dramatize edebilirsiniz. İlgi beklediğinizi açık ve net bir şekilde dile getirmeyi deneyimlemelisiniz.

Akrep Burcu Yükselen Akrepler

Kendinizi sakin ve huzurlu hissedebileceğiniz bir hafta deneyimleyebilirsiniz. Derin düşüncelere dalabilir, manevi bir arayış içerisinde olabilirsiniz. Maddi dünyanızda size “yardımcı olabileceğinden bahseden” ya da “yol göstereceğim” diyen insanlarla iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Desteklenmek, hayatınızda başarılı ve mutlu olmanıza vesile olabilir. Risk almaktan kaçınmamalı, cesaretli ilerleyişlere sahip olmalısınız.

Yay Burcu Yükselen Yaylar

Hayatınızda hareketsizlik yaşanabilir. Anlam veremediğiniz bir şekilde içe dönük bir tutum sergileyebilirsiniz. Sizin enerjinizi düşüren insanlara karşı mesafenizi korumalısınız. Bu mesafe arkadaşlık ilişkilerinizde bitişler yaşatabilir. Maddi konularda tez canlı ve aceleci olmak yerine sabırlı olursanız verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Aksi halde maddi kayıplar yaşanabilir ve pişman olacağınız durumlar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi.

Oğlak Burcu Yükselen Oğlaklar

Maddi açıdan isteklerinizin gerçekleşmesi, müjdeli gelişmelerin açığa çıkmasına vesile olabilir. Maddi konularda gelişen, büyüyen imkanlarınız konusunda rehavete kapılmak, tedbirsiz davranmanıza vesile olabilir. O yüzden al-ver dengesine çok dikkat etmelisiniz. Aşırı hassas ve duygusal bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde beklentilerinizi düşük tutmanız kendinizi yalnız hissetmenize engel olabilir.

Kova Burcu Yükselen Kovalar

Duygusal dünyanız ile alakalı sizi heyecanlandırabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda sizinle ilgilenecek, size güven verecek bir kişinin var olması mutlu bir birlikteliğin açığa çıkmasına vesile olabilir. Maddi konularda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Bu durum yetersiz hissetmenize ve önünüzü görememenize neden olabilir. En kötü durumda bile ayakta kalabilen güçlü biri olduğunuzu unutmamalı ve sabırlı olmalısınız.

Balık Burcu Yükselen Balıklar

Geçmişe dair anıları ifade eden kavramlara çok fazla odaklanabilirsiniz. Çözümlendiğini düşündüğünüz sorunların tekrardan gün yüzüne çıkması zihinsel anlamda sizi çok fazla yorabilir. Geçmişle ve gelecekle ilgili konularda karar verme aşamasına gelebilirsiniz. Sorunlara mantıklı yaklaşımlar sergilerseniz keskin bir bilinç sizi çözüme götürebilir. Maddi konularda sıkıntılı bir hafta geçirebilirsiniz. Fakat içinde bulunmuş olduğunuz dönem geçici bir zorluk dönemidir, bunu unutmamalısınız.

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29/12/2020 10:51