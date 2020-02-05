2020 YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı!

2020 YKS kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı. Üniversite maratonunun başlangıcı olacak olan sınava katılacak binlerce aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili detaylara ulaştı.

2020 YKS HANGİ TARİHTE?

ÖSYM’den yapılan açıklamada yer alan ifadelerse şöyle; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ…

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna ilgili bağlantıdan erişebilecekler. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da, 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

05/02/2020 12:37