2020'de Dünya uzaydan böyle görüntülendi

Eumetsat, 2020 yılında Dünya'daki hava olaylarının uzaydan görüntülendiği videoyu paylaştı. Bir yıllık görüntü tek bir videoya sıkıştırıldı.

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19/05/2021

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2020'de Dünya uzaydan böyle görüntülendi

vrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (Eumetsat), Dünya'nın uzaydan görüntünü paylaştı.

Görüntüler 2020'de Dünya'daki meteorolojik olayların uzaydan nasıl görüldüğünü anlatıyor.

Yaklaşık 10 dakikalık bir videoda sıkıştırılan görüntüler 2020 yılının tamamını kapsıyor.

Görüntülerin oluşturulmasında Japonya ve Çin'in meteoroloji kurumlarından da destek alındı. Eumetsat'ın videosunda bulutların hareketlerini görmek mümkün. Ancak teşkilat 2020 yılındaki büyük fırtınaları ve hareket yönlerini de işaretledi.

Eumetsat bu videoları 2013 yılından beri yayımlıyor.

 

19/05/2021 15:03
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TAGS: Meteoroloji, Dünya, Uzay, haber, 2020
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