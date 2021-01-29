2020'de KKTC'ye gelmeye çalışan 550 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan düzensiz göç ile mücadele operasyonları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye gelmeye çalışan 550 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerden 178'i T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan ortak operasyonlarda tespit edilerek, Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İş birliği Protokolü kapsamında T.C. Sahil Güvenlik ekiplerine denizde teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde bir özel motoryata düzenlenen operasyonda, gümrük yasasına aykırı bir şekilde Türkiye'ye götürülmek üzere yata yüklenen yaklaşık 1,450,000 TL değerindeki kaçak eşya ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan iş birliği sonucunda İstanbul'da bir yük gemisine yapılan operasyonda 28,500,000 TL kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması çerçevesinde 2020 yılı içerisinde 5 arama kurtarma görevinde 5 KKTC vatandaşı, 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 1 diğer ülke vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişi sağ olarak kurtarılarak aileleri ile kavuşması sağlandı.

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29/01/2021 18:00