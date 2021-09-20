2021-2022 NBA takvimi açıklandı! NBA ne zaman başlıyor?

NBA'in 2021-2022 takvimi açıklandı ve takımlarla da paylaşıldı. NBA tutkunları için açıklanan takvim detayları merak ediliyor. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 NBA takvimi detayları..

ABD'nin profesyonel basketbol ligi NBA'de 2021-2022 sezonu için geri sayım başladı. Takımlar, sezon öncesi transferlerini yaptı. Sezon sonu, play -In ve play-off turları ile birlikte draft tarihi de açıklandı.

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Paylaşılan takvimde normal sezon NBA 19 Ekim'de açılışı gerçekleşecek. Ligde antrenman kampı başlangıçları da 28 Eylül'de başlamış oldu.

2021-2022 NBA TAKVİMİ

28 Eylül: Antrenman kampının başlangıcı

19 Ekim: Normal sezonun başlangıcı

10 Nisan 2022: Normal sezonun sona ermesi

12-15 Nisan 2022: Play- In turnuvası

16 Nisan 2022: Play- Off başlangıç tarihi

2 Haziran 2022: NBA Finalleri’nin 1. maçı

19 Haziran 2022: NBA Finalleri'nin 7. maçı

23 Haziran 2022: NBA Draftı

NBA NEDİR?

National Basketball Association (Türkçe: Ulusal Basketbol Birleşimi) veya kısaca NBA, ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonudur. National Basketball Association veya kısaca NBA, ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonudur. Tüm dünyada en çok izlenen Spor organizasyonlarından biridir. 1995 yılında lige 2 tane Kanada takımı katılmıştır.Bu takımlar Toronto Raptors ve Vancouver Grizzlies'tir.

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20/09/2021 10:12