2021-2022 Yükseköğrenim Yılının Planlanmasına Yönelik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-2022 yükseköğrenim yılının planlanmasına yönelik, üniversite rektörleri ve YÖDAK ile değerlendirme toplantısı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK üyeleri ve üniversite rektörleri katıldı.

SANER: “ÖĞRENCİLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLMAMIZIN SEBEBİ BULAŞ VE HAYATINI KAYBEDEN SAYISINDA DÜNYANIN EN İYİ ÜLKELERİ ARASINDA OLMAMIZDIR”

Toplantı açılışında konuşma yapan Başbakan Ersan Saner, KKTC ekonomisinin lokomotifinin turizm ve eğitim olmak üzere iki ana sektöre bağlı olduğunu vurgulayarak, devlet olarak yükümlülüklerini yerine getireceklerini ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmelerine imkan yaratacaklarını ifade etti.

Saner, bu sene 13 bin 500 öğrenciyi ülkeye getirmeyi başardıklarını, 72 bin öğrencinin ise aktif olarak eğitime devam ettiğini kaydetti.

Yükseköğretimde kalitenin önemine değinen ve buna hassasiyet gösterdiklerini vurgulan Saner, “Biz geçtiğimiz dönemde de olduğu gibi, hiç bir fedakârlıktan kaçınmadık. Bu dönemde de aynı kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

Son 5 aydır dünya genelinde Covid-19 bulaş ve ölüm sayısının, önceki yılın rakamlarına oranla büyük artış gösterdiğine işaret eden Saner, KKTC için bu durumun avantaj olduğunu kaydetti ve “Öğrenciler için cazibe merkezi olmamızın sebebi bulaş ve hayatını kaybeden sayısında dünyanın en iyi ülkeleri arasında olmamızdır” ifadesini kullandı.

AMCAOĞLU: “ÖĞRENCİLERİN VİZE SORUNLARIYLA İLGİLİ ADIMLAR ATTIK. İŞLEMLER, ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçen aylarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ve ekibiyle yaptıkları görüşmelerde, geçen dönemlerde yükseköğretimde yaşanan sıkıntıların ifade edildiğini kaydederek, birçok sıkıntının gelecek dönem için çözüldüğünü, kalanların ise gelecek haftalarda YÖK ekibinin adaya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde çalışılacağını söyledi.

Geçen yıl özel yetenekle öğrenci alımı konusunda problem yaşandığını hatırlatan Amcaoğlu, bu yıl merkezi yerleştirme yerine, üniversitelerin YÖK’ün belirlediği kuralları çerçevesinde özel yetenekle öğrenci alabileceğini duyurdu.

Sağlık fakültelerindeki yeni programlara da YÖK tarafından onay verilmediğine dair sıkıntıların ileriki günlerde görüşüleceğini aktaran Amcaoğlu, yakın zamanda çıkacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu açıklanacağını, bu bağlamda KKTC üniversitelerine destek talep ettiklerini, ayrıca, YÖK’ün tanıtımlarını gerçekleştirdiği “Study in Turkey” portalında da KKTC üniversitelerine yer verilmesini istediklerini kaydetti.

Amcaoğlu, son olarak, uluslararası öğrencilerin yaşadığı vize problemlerine de değinerek, “Vize sorunlarının çözülmesi için önemli adımlar attık. Çalışmalar tamamlanma aşamasında. Öğrenciler artık elçilik kapılarında beklemeyecek. İşlemler elektronik ortamda gerçekleşecek” dedi.

AVCI: “GÜZ DÖNEMİ İÇİN KESİNLİKLE YÜZ YÜZE EĞİTİM HEDEFİ KONULMASI GEREKİYOR. YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMAZ”

YÖDAK Başkanı Avcı ise, üniversitelerin hem ekonomik katkı, hem toplumsal katkı, hem de KKTC’nin dünyaya açılımında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Avcı, bu tür çalışmaların güz döneminin açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli olduğuna değinerek, “Güz dönemi için kesinlikle yüz yüze eğitim hedefi konulması gerekiyor. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz” dedi.

“AKADEMİK, İDARİ PERSONEL VE ÖĞRENCİLERİN AŞILANMASI GEREKLİ”

Avcı, yüz yüze eğitimin başlatılması ve dünyaya bu çağrıda bulunabilmek için hükümetin “aşılama” sorumluluğunu hatırlatarak, gelecek dönemin başlamasına kadarki süre içerisinde akademik, idari personelin ve öğrencilerin aşılanması gerektiğini belirtti.

Pandemi döneminde tüm dünya üniversitelerinin yarış içerisinde olduğunu, bu yarışta öne çıkmak için farklı strateji ve politikalar takip edilmesi gerektiğini kaydeden Avcı, aşısız gelecek olan öğrencilerin de burada aşılanmasına yönelik bir program hazırlanmasını önerdi.

Aşısız gelen öğrencilerin, ülkede aşılanmasıyla, Covid-19 bağlamında hiçbir soru işareti kalmayacağını vurgulayan Avcı, aktif 84bin öğrencinin 10 ay boyunca adada bulunmasının ekonomiye getirilerine işaret etti.

Üniversiteler tarafından YÖDAK’a iletilen problemleri de ele alan Avcı, belli sınavların KKTC’de yapılması, bazı imkanların TC vatandaşlığı olmayan akademisyenlere de verilmesi, ALES sınavına katılım şartı sınırlandırmalarının düzenlenmesi, ön lisans alım koşulları, ünvan kriterleri ve akreditasyon konularında bildirilen tüm sıkıntıların derhal YÖK’e iletildiği ve ilgili çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Tüm bu ilerlemeleri kaydedilmek için YÖDAK çalışanlarının 24 saat boyunca mesai yapmak durumunda kaldığına da değinen Avcı, “YÖDAK’ın yapısının güçlendirilmesi tartışılmazdır”dedi.

Güçlü bir YÖDAK’ın YÖK’le masaya oturduğunda, daha rahat talepte bulunabileceğine değinen Avcı, “2005 yasası ile o dönem 3-4 üniversite ve 10bin öğrenci kapasitesi ile çalışan YÖDAK, bugün 100 bin öğrenci kapasitesi, 21 aktif, 12 sırada bekleyen üniversite, 7-8 bin akademik kadro ile ve maalesef aynı ekip ve kadroyla yasanın bize verdiği planlama, koordinasyon, denetleme, akreditasyon sorumluluklarını yerine getirme çalışıyoruz” ifade etti.

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26/05/2021 16:13