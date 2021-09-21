2021-22 Akademik Yılı İlk Üniversiteler Arası Akademik Koordinasyon Kurulu Yapıldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) 2021-22 yeni akademik yılı ilk Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı yapıldı.

Toplantı, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın başkanlığında, 21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi ve önceden belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasının ardından, ekim ayında Ercan Havalimanı’nda yaşanabilecek sorunlar için bir havalimanı yetkilisinin, uçaklara ilişkin soruların cevaplanması için Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, üniversitelerin aldığı Covid-19 önlemlerinin denetlenmesinin konuşulması için de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın toplantıya katılacağı bildirildi.

İleriki günlerde öğrenci işlerinden sorumlu üniversite yetkilileriyle de ülkedeki yabancı öğrencilerin sorunlarını ele alacak ayrı bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

“ÜAKK EN ÜST AKADEMİK KURUL. BURADA ALINAN KARARLAR ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

YÖDAK Başkanı Avcı, toplantı başlangıcında yaptığı konuşmada, “Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu en üst akademik kuruldur. Burada tartışılan konular ve alınan kararlar ülkemiz üniversiteleri ve KKTC için çok önemlidir” dedi.

Avcı, pandemi nedeniyle tüm dünyanın kapandığı, sektörlerin durduğu ve kayıpların yaşandığı sürecin KKTC’de önemli bir sonuca işaret ettiğini belirterek, ülkede durmayan, ayakta kalan tek alanın yükseköğretim olduğunu, kapanma kararının alındığı 10 Mart 2020 tarihinden 15-20 gün içerisinde üniversitelerin aktif 83 bin öğrenciye eğitim vermeye devam ettiğini kaydetti.

“ÜNİVERSİTELERİMİZ BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞTIR”

Üniversitelerin bu süreçte büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Avcı, üniversitelerin sadece ülkeye ekonomik olarak katkıda bulunmadığını, aynı zamanda bilim üreten, araştırma yapan kurumlar olarak KKTC halkının gelişimine, çoklu kültür yaşamına ve dünyaya açılımına büyük katkı koyduklarını söyledi.

Avcı, üniversitelere ilişkin ülkede birçok tartışma yapıldığına da değinerek, KKTC üniversitelerinin ve akademisyenlerin bazılarının şu anda dünya sıralamalarında en önlerde olduğunu, yapılan araştırmalar, çalışma ve performansların birçok uluslararası akademik kuruluş sıralamalarında önlerde yer aldığını, birçok ödüle layık görüldüğünü söyledi ve “Bu ülkenin geleceği yükseköğretimdedir” ifadelerini kullandı.

YÖDAK’ın ana sorumluluğunun da yeni kurulmuş, hedefleri olan ve gelecek süreçte dünya standartlarını yakalamak isteyen üniversitelere destek olmak olduğunu belirten Avcı, YÖDAK üyelerinin yaz aylarında bile kurumlarda denetlemelerde bulunup, eksik olan ve tamamlanması gerekenler üzerinde çalıştıklarını hatırlattı.

“ÜLKEYE 40 BİNİ AŞKIN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN ÖĞRENCİ GELİYOR. 40 BİN ÖĞRENCİ TARAFINDAN DÜNYAYA TEMSİL EDİLİYORUZ”

Avcı, ülkeye üçüncü ülkelerden 40 bini aşkın öğrenci geldiğini, bu öğrencilerin izolasyon altında olan bir ülkeyi dünyada temsil ettiğini anımsatarak, bunların doğru okunması gerektiğini kaydetti.

Üniversitelerde, yaklaşık 5500-6000 akademisyenin görev yaptığını, bir o kadar da işçi ve yönetim personelinin olduğunu, ayrıca ülkede her sektörün üniversitelerin kaynaklarıyla, ihale ve alımlarıyla desteklendiğini belirten Avcı, “Hükümetlerin, devletin politikasında yükseköğretim birinci sırada olmalıdır. YÖDAK’ın da devletin, siyasilerin, hükümetlerin gözbebeği gibi koruması gereken bir kurum olmalıdır” şeklinde konuştu.

“KARANTİNA ŞARTLARI VE ÜCRETLERİNİN NE DURUMDA OLDUĞUNU BİLMİYORUZ ÇÜNKÜ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK”

Avcı, gelecek öğrencilerde karantina sürecinin netleşmesi gerektiğinin altını çizerek, bu konuda resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığını söyledi ve çözüm bulmak için toplantıya katılmak üzere Maliye Bakanlığı’ndan da bir temsilci talep ettiklerini, ancak birini görevlendirmediklerini öne sürdü.

Üniversitelerin ileri süreçte yalnız bırakılmaması adına her türlü iradeyi ortaya koyacağını da vurgulayan Avcı, bundan sonra üniversitelerle sıkı ve sürekli bir iş birliğinde olacaklarını belirtti ve “Yeni akademik yılımız, yüz yüze seyreltilmiş eğitim yılımız hepimize hayırlı olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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21/09/2021 13:05