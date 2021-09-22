2021 Avrupa Diller Günü: Çevrimiçi Dil Yarışması

Avrupa Diller Günü dolayısıyla, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, vatandaşların çeşitli Avrupa dilleri hakkındaki bilgilerini test etmek için çevrimiçi bir dil yarışması düzenliyor.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarışma, 23 Eylül - 01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Kıbrıs'ta ikamet eden 13 yaş ve üzeri Avrupa vatandaşlarına açık olacak.

Yarışma, diller ve tarihçeleri hakkında çoktan seçmeli 10 sorudan oluşacak. Tüm doğru girişler, dört 32GB Samsung tabletten birini kazanmak için bir ödül çekilişine katılacak, dereceye giren yarışmacılara hediye çantaları da verilecek.

Temsilciliğin “www.facebook.com/ec.cyprus” adresli Facebook sayfası ziyaret edilerek yarışmaya katılabiliniyor.

AVRUPA DİLLER GÜNÜ HAKKINDA

Açıklamada, Avrupa Diller Günü ile ilgili şu bilgiler de paylaşıldı:

“26 Eylül Avrupa Diller Günü, dil öğrenimi ve dil çeşitliliği konusunda farkındalığı artırmak için her yıl düzenlenen çok yararlı bir fırsattır. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen AB Diller Günü 2001 yılından itibaren kutlanmaya başlandı ve bu yıl 20. yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalara, birçok dil ve kültür enstitüsü, dernek, üniversite ve özellikle okullar katılıyor. Erasmus+ fonuyla Avrupa Birliği, Avrupa Diller Günü çevresinde yerel ve ulusal etkinliklerin finanse edilmesine destek oluyor.

Amaç, yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmenin yanı sıra bu dillerin güzelliğini ve Avrupa vatandaşlarının yaşamları, eğitimleri ve profesyonel kariyerleri üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabileceklerini vurgulamaktır.

Avrupa'da birçok dilin uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması, AB'nin Avrupa projesinin temel taşlarından biri olan çeşitlilikte birlik olma arzusunun güçlü bir sembolüdür.

2021 için Avrupa çapında düzenlenen etkinlikler arasında Avusturya'da gezici bir Peter Pan kitap sergisi, Prag şehir merkezinde 40 dilde mikro dersler, Finlandiya'da bir çevrimiçi hafıza oyunu, Macaristan'da edebi çeviri atölyeleri, Malta'da bir Spelling Bee, Yunanistan'da birçok dil kullanarak hikaye anlatımı ve çok daha fazlası. Bu etkinliklerle ilgili daha fazla ayrıntı https://bit.ly/3nQbQz9 adresinden edinilebilir.”

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22/09/2021 16:28