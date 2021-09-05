2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya şampiyon oldu

2021 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu.

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05/09/2021

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2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya şampiyon oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı.

AA

05/09/2021 09:48
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TAGS: 2021 Avrupa Kadınlar, haberkıbrıs, italya, Voleybol Şampiyonası
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