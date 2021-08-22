2021 CEV Avrupa Şampiyonası | Türkiye: 3 - İsveç: 0 (Maç sonucu)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi; 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, son 16'ya kalmayı garantiledi.

D Grubu'nda turnuvanın ilk maçında Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, İsveç karşısında da es vermedi. Ay Yıldızlılar, büyük bir çekişmeye sahne olan ilk set dışında rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Ay Yıldızlılar, 35 dakika süren ilk seti 31-29, 8-0 seriyle başladığı ikinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar, son seti de 25-11 aldı ve maçı 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16'ya kalmayı garantiledi.

Statü

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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22/08/2021 19:24