2021 Dünya Ekonomik Forumu salgın nedeniyle iptal edildi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı, aşılamadaki farklı hızlar, COVID-19’daki yeni varyantlar ve seyahat etmedeki belirsizliklerin küresel bir toplantıyı imkansız hale getirmesi nedeniyle iptal edildi.

Gelecek yıl toplantı 2022’nin ilk yarısında yapılacak. Toplantının nihai yeri ise henüz belirlenmedi.

Daha önce tarihi değişmişti

WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın önce 25-28 Mayıs'ta Singapur'da planladığı açıklanmış, daha sonra salgın nedeniyle tarih 17-20 Ağustos'a alınmıştı.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

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17/05/2021 20:34