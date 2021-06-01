2021 Haziran ayı burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2021 Haziran ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumlaadı.

Astrolog Murat İpek'in yorumları:

Çok sevgili astroloji severler,

Ve yılı ortaladık işte, zaman ne kadar da hızlı geçiyor. Göreceli olan zamanı aslında daha da hızlandırmak veya yavaşlatmak bir bakıma bizim iç saatimizle de ilgili. O nedenle keyifli zamanları yaymayı, zor zamanları da hızlandırmayı refleks haline getirmemiz gerekiyor.

Bu ay gökyüzü kendi saatini işletiyor ve zamanı kendince ağırlaştıracak gibi görünmekte. Haziran ayına Satürn ve Merkür'ün geri hareketiyle giriyoruz buna 20’sinde şans gezegeni Jüpiter ve 25’in de hayaller gezegeni Neptün de Retrolara eklenecek. Neyse ki Jüpiter ve Neptün’ün bu Retroları başladığı anda ise dedikoducu, oynak Merkür, doğru hareketine başlamış olacak.

Haziran ayının en önemli olaylarının başında elbette 19 derece ikizlerde gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. 1,5 ay öncesinde ve sonrasında etkilerini hissettirecek olan bu tutulmaya Merkür retro hareketiyle kavuşarak, Neptün ise sert açısıyla karşılayarak gerçekleşecek. Bu tutulmanın burcunuza olan etkisini 10 Haziran 2021 19 derece İkizler Güneş Tutulması yazısından okuyabilirsiniz.

Bu ayın 24’ün de gerçekleşecek olan 3 derece Oğlak burcundaki dolunay ise bizi daha çok iş, para, kariyer alanlarında etkileyecek ve bu dolunay etkisiyle artık hayatımızda kemikleşmiş ve sıkı sıkı bağlandığımız maddi, manevi bütün klasik değerleri artık gerimizde bırakacakmışız gibi görünmekte.

Haziran ayının ortasında bir başka zirve de malum Uranüs – Satürn arasındaki kavga. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan bu kapışmada, Güneş tutulmasının da etkisiyle biraz daha kendini hissettirip, doğa ve toplum olaylarına neden olabilir.

Yani sevgili okuyucularım, Haziran bu yılın en sevimsiz aylarından biri diyebiliriz. O nedenle olabildiğince sakin kalmaya, yaşadıklarınızı olduğu gibi görüp, durum ve koşulları elinizden geldiğince iyi bir noktaya çekmenizde fayda var derim.

Bolluk, bereket ve her şeyden önce sağlıklı bir Haziran geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / [email protected])

HAZİRAN -AY BOŞLUKTA-

01.06.2021 Salı saat 09:13’den itibaren 01.06.2021 Salı saat 12:07’ye kadar

03.06.2021 Perşembe saat 14:10’dan itibaren 03.06.2021 Perşembe saat 20:58’e kadar

06.06.2021 Pazar saat 01:46’dan itibaren 06.06.2021 Pazar saat 08:46’ya kadar

08.06.2021 Salı saat 18:06’dan itibaren 08.06.2021 Salı saat 21:47’ye kadar

10.06.2021 Perşembe saat 20:37’den itibaren 11.06.2021 Cuma saat 10:22’ye kadar

13.06.2021 Pazar saat 14:15’den itibaren 13.06.2021 Pazar saat 21:22’ye kadar

15.06.2021 Salı saat 20:27’den itibaren 16.06.2021 Çarşamba saat 06:01’ya kadar

18.06.2021 Cuma saat 06:54’den itibaren 18.06.2021 Cuma saat 11:53’e kadar

20.06.2021 Pazar saat 13:51’den itibaren 20.06.2021 Pazar saat 14:57’ye kadar

22.06.2021 Salı saat 09:43’den itibaren 22.06.2021 Salı saat 15:55’e kadar

24.06.2021 Perşembe saat 05:08’den itibaren 24.06.2021 Perşembe saat 16:04’e kadar

26.06.2021 Cumartesi saat 15:49’dan itibaren 26.06.2021 Cumartesi saat 17:08’e kadar

27.06.2021 Pazar saat 22:07’den itibaren 28.06.2021 Pazartesi saat 20:50’ye kadar

30.06.2021 Çarşamba saat 20:39’dan itibaren 01.07.2021 Perşembe saat 04:21’e kadar

Koç

Bu ay dikkatiniz daha çok kardeşleriniz, aile büyükleriniz, çok yakınızdaki sevdikleriniz üzerinde olacak gibi duruyor. Bu ay iletişim, haber alıp verme konularında yer yer sıkıntılarda yaşamanız olası. Ayın ikinci yarısında evde tadilat veya taşınma pozisyonuna da geçmeniz mümkün. Gayrimenkul konularına dikkat etmenizde fayda var, zarar etmeyin.

Boğa

Haziran ayı sizin için bütçe ayı dersek yeridir. Para ve parayla ilgili konularda ciddi bir koşturmanız olacak gibi duruyor ve bu arada ayın ikinci yarısında ise iş ve koşturmanız daha doğrusu anlaşmalar, sözleşmeler hayatınızda ciddi bir yer tutacak da denilebilir. Bu ay özellikle Güneş tutulmasında, bu başlıklarda daha dikkatli ve özenli olmanız gerekebilir.

İkizler

Haziran sizin artık hareket aldığınız ve kendinizle ilgili değişim dönüşüm zamanı olarak durmakta. Özellikle 19 ° gerçekleşecek olan Güneş tutulması sizi hayata olan tutumunuz ve kendinize yaptığınız yatırımla sorgulatabilir. Ayın ikinci yarısında ise dikkatiniz para konusuna ciddi bir biçimde kayacak demek yanlış olmaz.

Yengeç

“Bu ay, sizin çok daha içe dönük olduğunuz bir ay olacak” demek doğru bir tanımlama olur. Kendinizi haziran ayı boyunca psikolojik anlamda, kafanızın arkasını kurcalarken bulabilirsiniz. Korkularınız belirginleşebilir. Bu konuda bu ay psikoterapi veya ruhsal şifalanmak için gayet iyi adımlar atabilirsiniz.

Aslan

Haziran ayının ilk yarısında görülen o ki kendinizi ciddi bir biçimde sosyal hayatın koşturmalarında bulacaksınız. Ayın ikinci yarısında ise daha çok durgun ve sessiz kalmanız söz konusu olabilir. Maddi konularda enteresan gelişmeler olabilir ve fakat özellikle tutulma zamanlarına elinizden geldiğince dikkat edin. Ve yatırımlar konusunda bilen birinden destek alın.

Başak

Bu ayın ana teması sizin için kariyer ve kariyerden kazandığınız paralar olarak görünmekte. bu Ay bir iş değişikliği düşünüyorsanız gerçekleşebilir veya şimdiye kadar işle ilgili halı altına süpürdüğünüz konular tek tek ortaya dökülebilir. Ne olursa olsun çıkarınızı düşünün ve tehlikeli adımlar atmamaya gayret edin. Zor bir Haziran geçecek gibi.

Terazi

Bu ayın sizdeki en önemli etkisi çalışma hayatınız, sağlığınız ve eğer eğitim alıyorsanız eğitim hayatınızda olacakmış gibi görünmekte. ayın ikinci yarısında ise daha çok kariyer konuları önünüze gelebilir. O nedenle bu ayı özellikle geçmişte yaptığınız ve tamamlayamadığınız işleri toplamak için kullanacaksınız gibi görünmekte.

Akrep

Haziran ayının ilk yarısında sizlerin özel hayatı ve özellikle ortak gelirlerle ilgili konular fazlasıyla dikkatinizi çekebilir. Ve ayrıca ayın ikinci yarısında ise iş ve çalışma koşullarınızda bir değişime gitme ihtimalinizde söz konusu olabilir. O nedenle bu ayı hem özel, hem de maddi konularda biraz kendinizi koştururken bulmanız olası.

Yay

Bu ayın ana teması sizin için ikili ilişkiler, daha doğrusu evlilik, ortaklık gibi uzun soluklu ilişkiler olacak gibi durmakta. Bu anlamda anlaşmazlıklar ve hatta dava açma, hukuki konulara kadar tırmanmanız söz konusu olabilir. İkinci yarısından sonra ise artık hayatınızda ortak gelirleri ve devlet baba ile olan konuları çözmek kalabilir. Dikkatli olun.

Oğlak

Haziran ayının sizler için ana konusu sağlık ve gündelik hayatınızda servis verdiğiniz ve aldığınız meseleler olacakmış gibi duruyor. O nedenle bu konularda bu zor ayda biraz daha dikkatli ve sabırlı olmanızda fayda var. Elbette salgını da dikkate alarak kendinizi korumak için çok daha özen göstermeniz gerekebilir.

Kova

Bu ay sizin için aşk konuları, duygusal ilişki ve iletişimleri, aynı zamanda şans ve şansa ihtiyaç duyacağınız başlıklar gündeminizde kalacak gibi görünmekte. O nedenle Haziran ayı boyunca kendinize ve çevrenize dikkat etmenizde, orantılı davranmanızda ve özellikle maddi konularda işi şansa bırakmamanızda fayda var diyebiliriz.

Balık

Bu ayın ilk yarısında aile içi konular ve başlıklar önünüze gelebilir ve özellikle aile büyüklerinizle ilgili mevzularda sabırlı davranmanız gerekebilir. Ayın ikinci yarısında ise ibrelerin daha kişisel konuları göstereceğini söylememiz mümkün. O nedenle İkizler burcunda yaşanacak olan Güneş tutulması sizin ilişkilerinizi tekrar gözden geçirmenize neden olabilir. Kaynak:NTV

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01/06/2021 08:44