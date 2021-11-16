2021 KKTC Genel Satranç Şampiyonu FM Hüseyin Can Ağdelen

2021 KKTC Genel Satranç Şampiyonası 12- 15 Kasım 2021 tarihleri süresince Acapulco Hotel'de gerçekleştirildi.

Açılışını 12 Kasım 2021 Cuma günü Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yaptığı şampiyona akıllı tahtalar aracılığı ile canlı olarak Lichess.org sitesinden tüm satranç severler tarafından takip edilebildi. Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Facebook sayfasından maçlar 7 tur boyunca konuk yorumcular tarafından yorumlandı. Çekişmeli 7 turun ardından şampiyona 15 Kasım 2021 Pazartesi günü sona erdi. 2021 KKTC Genel Satranç Şampiyonu 6 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen oldu.

Final sıralama şu şekildedir:

1. FM Hüseyin Can Ağdelen - Kupa

2. FM Yamaç Samani - Kupa

3. Hüseyin Sertbay - Kupa

4. Kemal Yıldırım - Kupa

5. Hüseyin Serbülent - Kupa

6. Ali Nailer - Madalya

7. Ata Atasoy - Madalya

8. Barçın Özcem - Madalya

9. Ali Genç - Madalya

10. Tuğra İstillozlu - Madalya

11. Ufuk Tarman - Madalya

12. Mücahit Sazlık - Madalya

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16/11/2021 12:16