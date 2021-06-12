2021-Kolej Giriş Sınavları Sonuçları açıklandı

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12/06/2021

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2021-Kolej Giriş Sınavları Sonuçları açıklandı

Kolej Giriş Sınavları Sonuçları açıklandı. 

12 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 1833 aday öğrencinin katıldığı 2021-Kolej Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Aday öğrenciler velileri aracılığı ile 3 iş günü içerisinde (14-16 Haziran 2021) mesai saatlerinde sınav sonuçlarına itirazda bulunabilirler.

 19 Mayıs Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste

 Gazimağusa Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste

 Güzelyurt Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste

 Hala Sultan İlahiyat Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste

 İskele Evkaf Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste

 Lefke Gazi Lisesi Kolej Programı - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste

 Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste

 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi

 Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi

 Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi

 Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi

 İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi

 Lefke Gazi Lisesi Kolej Programı'na Yerleşenlerin Listesi

 Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi

12/06/2021 19:41
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TAGS: Kolej Giriş Sınav sonuçları
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