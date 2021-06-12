2021-Kolej Giriş Sınavları Sonuçları açıklandı
12/06/2021
Kolej Giriş Sınavları Sonuçları açıklandı.
12 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 1833 aday öğrencinin katıldığı 2021-Kolej Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Aday öğrenciler velileri aracılığı ile 3 iş günü içerisinde (14-16 Haziran 2021) mesai saatlerinde sınav sonuçlarına itirazda bulunabilirler.
19 Mayıs Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste
Gazimağusa Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste
Güzelyurt Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste
Hala Sultan İlahiyat Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste
Lefke Gazi Lisesi Kolej Programı - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste
Türk Maarif Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Liste
19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
Lefke Gazi Lisesi Kolej Programı'na Yerleşenlerin Listesi
Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi