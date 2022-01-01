2021 onları bizden aldı... Bu yıl spor dünyasından hayatını kaybedenler

3 Ocak | NBA’de döneminin efsane oyuncularından ve antrenörlerinden Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğunda 5 kez All-Star mdbsldı ve bir kez NBA şampiyonluğu yaşayan Paul Westphal’ın beyin kanserinden öldüğü bildirildi. Westphal; Phoenix Suns, Seattle SuperSonics ve New York Knicks forması giyen, Phoenix Suns, Seattle SuperSonics ve Sacramento Kings’te başantrenörlük görevinde bulundtu. 12 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca, Boston Celtics'le bir NBA şampiyonluğu yaşadı.

23 Ocak | Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Luton Shelton hayatını kaybetti. Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Jamaikalı futbolcu, 35 yaşındaydı. Shelton, 2011-2013 yılları arasında Kardemir Karabükspor formasını giymişti.

29 Ocak | A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez 84 yaşında vefat etti. Adapazarı'nda 1937 yılında doğan B ve 18 yaş altı milli takımlarında da görev yapan Varol Ürkmez, ay-yıldızlı formayı toplamda 12 kez giydi. Türk futbolunda renkli kişiliği ile iz bırakan Varol Ürkmez, uzun yıllar görev yaptığı Altay’ın yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Manisaspor ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı. Varol Ürkmez ayrıca 1960'lı yıllarda bazı filmlerde de rol aldı.

7 Şubat |Dünya ağırsıklet şampiyonluğunu Muhammed Ali'den ringde alabilen tek boksör Leon Spinks, 67 yaşında vefat etti. Kanser tedavisi gören Spinks, en kısa sürede dünya ağırsıklet şampiyonluğu yaşayan sporcu unvanına sahipti. 1977'de ilk kez profesyonel boks yapan Spinks, 1978 yılında Las Vegas'taki maçta Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.Spinks, daha 8'inci profesyonel maçında bu unvana erişerek, en kısa sürede dünya ağır sıklet şampiyonu olmayı başaran boksör unvanını elde etmişti. O tarihte Ali 36, Spinks ise 25 yaşındaydı. Spinks bu galibiyetle "Ali'den dünya şampiyonluğu unvanını ringde alan tek kişi" olmayı başardı. Ancak rövanşı Muhammed Ali almış ve daha sonra da ringlere veda etmişti.

17 şubat | A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında hayatını kaybetti. Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

25 Şubat | Eski Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti. Aslen Trabzon Çaykaralı olan ‘Karadeniz Fırtınası’ lakaplı Öksüzoğlu, tekstil işiyle uğraşıyordu. 2009’dan bu yana kanser tedavisi gören Öksüzoğlu, İngiltere'de yaşıyordu.

16 Mart | Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti. Erhan Önal, Galatasaray'ın 14 yıl sonra yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunda ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselen takımın önemli parçasıydı. 3 Eylül 1957 tarihinde doğan Erhan Önal, yedi yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya gitti. Önal, futbol hayatına SV Türk Gücü München kulübünde başladı. 1973'te FC Bayern Münih kulübünün amatör takımında forma giydi. 1976-77 mevsiminde Bavyera ekibinde a takıma çıktı ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan "ilk Türk asıllı göçmen çocuğu" oldu. Önal, FC Bayern'deki kısa süren görev süresince Sepp Maier, Ulrich Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Gerd Müller gibi Alman ve dünya futbolunun efsane futbolcularıyla oynadı.

23 Mart | NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını 1958'den 1971'e kadar giyen Elgin Baylor, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinde 27,4 sayı, 13,5 ribaunt ve 4,3 asist ortalamalarını yakalayan ABD'li basketbolcu, 1976'dan 1979'a kadar New Orleans Jazz'ın başantrenörlüğünü üstlenmiş, 1986-2008 yılları arasında da Los Angeles Clippers'ta yöneticilik yapmıştı.

19 Nisan | Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Delihasan, 2008 yılından beri Türkiye Karate Federasyonu görevini yürütüyordu.

5 MAYIS | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan, 78 yaşında hayatını kaybetti. 4 Nisan’dan itibaren hastanede koronavirüs tedavisi gören Arslan'ın vefatı, spor camiasında büyük üzüntü yarattı. 6 Eylül 1942 doğumlu olan Türker Arslan, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1964 yılları arasında, Galatasaray Spor Kulübü'nde atletizm ve futbol dallarında lisanslı olarak spor yaptı. Sarı kırmızılılarda yönetim kurulu ve sicil kurulu üyeliği görevinde bulundu ve ve Divan Kurulu üyesi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nda 1992-1997 döneminde 2. Başkan, Haziran 1997'den Haziran 2008'e dek Başkan olarak görevde bulundu. Arslan, 2007 yılı başında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS) üyeliğine seçildi ve 2014 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürdü.

20 Mayıs | 1968 Meksika Olimpiyatları'nda 400 metrede şampiyon olan ve madalya töreninde taktığı şapkayla gündem yaratan efsane atlet Lee Evans hayatını kaybetti. 74 yaşındaki efsanevi atlet, Meksika'da 400 metrede altın madalyaya ulaşmış ve iki kez dünya rekoru kırlmıştı. 21 yaşında Meksika'da altın madalyaya ulaşan Evans, bu mesafede 44 saniyerin altına inen ilk sporcu olmuştu. 43.86'lık derecesiyle tarihe geçen ünlü atlet o günlerde ABD'nin en hızlı ismi Evans'tı. Bu rekor yaklaşık 20 yıl boyunca kırılamayacaktı.

Ancak Evans Meksika Olimpiyatları'ndan müthiş başarısından daha çok aktivist yönüyle öne çıktı. Aynı olimpiyatlarda Evans 4*400 bayrak yarışında da altın madalya alarak podyumda boy göstermişti. 400 metre yarışı öncesi ABD'li atletler Tommie Smith ve John Carlos madalya töreninde yumruk yaparak sevindikleri için olimpiyatlardan men edildi. Hal böyle olunca Evans da yarıştan çekilmek istedi. Ancak arkadaşları onu ikna etti. Olimpiyat komitesi ise Evans'ı aynı eylemi yapmaması konusunda uyardı. Bunun üzerine 400 metrede yarışı kazanan Lee Evans, podyumu tamamlayan diğer Amerikalı atletler Larry James ve Ron Freeman'la birlikte podyuma siyah bere ile çıktı. Bu bere o dönem ABD'de dikkat çeken Kara Panter Partisi'nin simgesiydi. Bu parti 1966-1982 yıllar arasında siyahilerin haklarını savunmuştu.

29 Mayıs | Spor basını, sevilen bir ismini kaybetti. Ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin 48 yaşında vefat etti. Fikret Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Fikret Engin farklı kurumlarda görev yapsa da TV 8'de yayınlanan "Bay Tahmin" programıyla tanınmıştı.

15 Ağustos | Futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri kabul edilen Bayern Münih'in unutulmaz isimlerinden Gerd Müller, 75 yaşında vefat etti. Bayern formasıyla 607 resmi maça çıkan ve 566 gol atan Müller, aynı zamanda 365 golle Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu da elinde bulunduruyor. Attığı gollerden dolayı "Bombacı" lakabı takılan Müller, 1963-1981 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında forma giymişti.

5 Eylül | Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti. Mamur 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı.

10 Eylül | Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti. Yarsuvat, sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapmıştı. Duygun Yarsuvat, Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biriydi.

16 Eylül | 2014-2016 yılları arasında Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane Sırp başantrenör Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa basketbolunun efsanelerinden biri olarak kabul edilen ve kariyerinin son iki yılında (2014-2016) Anadolu Efes'i çalıştıran Dusan Ivkovic, 2016 yılında antrenörlük kariyerini sona erdirdiğini duyurmuştu. Anadolu Efes sonrası takım çalıştırmayan Ivkovic, 2008-2013 yılları arasında ise Sırbistan Basketbol Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Ivkovic, 2017 yılında EuroLeague tarafından "Avrupa Ligi efsanesi" unvanına layık görülmüştü.

25 Eylül | Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda meydana gelen kazada yaralanan İspanyol pilot Dean Berta Vinales vefat etti. Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk sezonu geçiren ve henüz 15 yaşındaki İspanyol pilot, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Aprilia takımı adına yarışan Maverick Vinales'in kuzeniydi.

28 Kasım | Eski Galatasaray'ın başkanlarından Mustafa Cengiz vefat etti. Kanser tedavisi gören 71 yaşındaydı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Cengiz, 20 Ocak 2018'de Galatasaray başkanı seçildi. Başkanlığı döneminde Galatasaray, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonu olmuş, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştı.

28 KASIM | Formula 1'in köklü takımlarından Williams'ın kurucusu Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti. 'Sir' unvanlı İngiltereli iş insanının 1977'de kurduğu ve direktörlüğünü üstlendiği F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu, 114 de yarış birinciliği bulunuyor. Williams 1986'da geçirdiği trafik kazası sonrası bir daha yürüyememişti. Williams, takım direktörü titrini korusa da 2013'te yetkilerini, yardımcı takım direktörü unvanıyla kızı Claire'e devretmişti. Williams takımı 2020'de ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılmıştı.

5 Aralık | Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti. Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdman Yurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Milli Takım formasını terletti.

12 Aralık | Kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti. MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.

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01/01/2022 11:08